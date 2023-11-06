В Воздушных силах показали ликвидацию "Шахедов" над Одесской областью — видео

Этой ночью российские оккупанты атаковали Одесскую область дронами-камикадзе Shahed-136/131, а также ракетами. В воздушных силах показали кадры работы нашей ПВО по враждебным целям.

Как ночью сбивали "Шахеды" над Одесской областью

Как отметил Олещук, на видео показана боевая работа зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг".

Обстрел Одессы и области

Вечером и ночью РФ в очередной раз атаковала Украину, применив 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистическую ракету "Искандер-М", противокорабельную ракету "Оникс", две управляемые ракеты Х-31 и 22 ударных БПЛА типа Shahed-136/131.

Удары были нанесены по припортовой инфраструктуре Одесской области и объектам гражданской инфраструктуры Херсона.

Из-за удара по припортовой инфраструктуре в Одесской области повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника и автомобили с зерном. Пожар оперативно ликвидирован.

В результате ночной атаки россиян по Одессе пострадали 8 человек.