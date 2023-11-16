Военный обозреватель спрогнозировал действия армии РФ в районе "Коксохима" в Авдеевке

Во время третьей волны атаки российские оккупанты будут пытаться прорваться на территорию Авдеевского коксохимического завода, поскольку предыдущие попытки были неудачными. Подробности сообщил военный обозреватель Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление".

Какие действия оккупантов в районе "Коксохима"

Российские оккупанты вынуждены вести боевые действия в условиях промышленной зоны, где есть своя специфика. оккупанты вряд ли смогут это полноценно использовать. Это гораздо труднее, чем воевать в городских условиях.

Промышленная зона велика. По словам специалиста, фактически это вся северная часть Авдеевки.

Достаточно серьезно укреплена локация, – отметил эксперт. Поделиться

Не менее важна для оккупантов трасса 0542. Россияне именно эту трассу пытались перерезать еще 10 октября во время своей первой волны наступления, используя два эшелона – первый и второй.

Во время своей третьей волны они будут пытаться продвигаться не столько перерезать 0542, сколько взять ее под огневой контроль, а также будут пытаться прорваться именно на Коксохим, - заявил Коваленко. Поделиться

Бои за Авдеевку от Генштаба ВСУ

Российские войска, как говорится в отчете Генерального штаба ВСУ, не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Украинские защитники стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Бесполезными были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Авдеевки и восточнее Первомайского Донецкой области, где украинские воины отразили 18 атак.

В конце октября Коваленко назвал главную цель россиян в наступлении на Авдеевку. Российские войска, как заявил военно-политический обозреватель, намеревались перерезать железную дорогу на северном секторе от Авдеевки Донецкой области и захватить село Тоненькое, что позволило бы им окружить город.