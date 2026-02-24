Звезда "Властелина колец" Иен Маккеллен поддержал украинцев 24 февраля — видео
Звезда "Властелина колец" Иен Маккеллен поддержал украинцев 24 февраля — видео

Читати українською
Источник:  online.ua

Всемирно известный британский актер, сыгравший Гендальфа во франшизе "Властелин колец", решил присоединиться к чествованию 4-й годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Он продекламировал стихотворение украинского военного ВСУ и писателя Артура Дроня.

Главные тезисы

  • Иен Маккеллен еще раз пытается привлечь внимание мира к украинской культуре и голосам тех, кто пережил войну.
  • Артур Дронь – молодой украинский писатель и поэт, военнослужащий.

К годовщине полномасштабного вторжения Иен Маккеллен прочитал стихотворение ветерана Артура Дроня. “Перше до коринтян”:

Любов довготерпить, любов милосердствує,

не заздрить, любов не величається,

любов боїться тваринним страхом,

але продовжує йти,

любов могла б здатися, залишити все,

але продовжує йти.

А інколи в любові прострелені ноги,

або в ногах у любові осколки,

і ноги її стискають турнікети,

або ніг у любові більше немає.

Тоді любов несуть її друзі.

Любов риє окопи і живе в них,

і гризе у них лід із розрізаної пляшки,

коли хоче пити у мінус двадцять.

Любов виходить на бойові чергування,

піднімається на позиції

з грижами, з температурами, із простатитами,

із контузіями, з астмами і алергіями,

з високою імовірністю

не повернутися,

з думками про когось

найважливішого.

Все зносить, вірить у все, сподівається всього, все терпить!

Любов розрізняє на слух

виходи градів, прильоти мін і рух танків.

Очі любові болять,

коли довго дивиться в тепловізор.

Прокидається любов уночі,

коли миші в бліндажі заповзають

під її бушлат.

Інколи любов

довго блює у посадці після важкого бою.

А інколи

любов закриває очі друзям своїм.

І загортає їх в спальники

і виносить.

Ніколи любов не перестає!

Хоч пророцтва й існують, та припиняться,

хоч мови існують, замовкнуть,

хоч існує знання, та скасується.

Бо інколи закінчується обстріл,

і любові закривають очі,

і друзі загортають її в спальники,

і виносять.

І тоді вона

переходить живим.

Эту поэзию можно послушать также в исполнении самого автора — Артура Дроня:

