Секрет офісного шику: як носити кросівки на роботу, щоб це не виглядало недбало

Епоха, коли єдиною прийнятною парою для офісу були туфлі-човники, безповоротно минула. Сьогодні кросівки стали не просто альтернативою, а частиною нового, демократичного дрескоду. Проте у світі смарткежуалу досі діють негласні правила. Щоб ваш лук виглядав дорого й професійно, а не так, ніби ви щойно вийшли зі спортзалу, потрібно навчитися створювати правильний баланс між комфортом і формальністю.

«Офісні» правила: який силует обрати

Сьогодні діловий світ прийняв комфорт, але висунув до нього нові вимоги. Наприклад, щоб зберегти офіційний вигляд, слід відмовитися від моделей для бігу, що мають яскравий логотип.

Правильно підібрані кросівки жіночі виглядають дорого, коли вони стримані, чисті та виконані з якісної шкіри. Найкращий вибір — це мінімалістичні силуети в стилі ретро 70-х або моделі на невисокій платформі. Що менше спортивних деталей, то більше «офісного» шику.

Формула балансу: брюки + кросівки

Кросівки мають працювати на ваш костюм, а не проти нього. Головний трюк тут — це використання якісних, структурованих тканин у поєднанні з максимально простим взуттям. Пам’ятайте, що масивне взуття завжди вимагає широких чи прямих штанів.

Ось кілька перевірених стилістичних формул для ідеального офісного іміджу:

Брючний костюм оверсайз. Носіть кросівки з класичним костюмом вільного крою, щоб створити навмисно розслаблений, але зібраний образ. Довжина, що не чіпляється. Край брюк чи джинсів має лише ледь торкатися верхньої частини кросівка або бути трохи вищим, відкриваючи щиколотку. Поєднуйте з подовженим блейзером. Жорсткий комір та структуровані плечі блейзера компенсують спортивну легкість взуття, додаючи формальності.

Що вище якість тканини на штанах (вовна, твід), то кращий вигляд матиме ваша пара спортивного взуття у цьому контрасті.

Колір та чистота

Нейтральна палітра — ваш найкращий друг. Кремовий, бежевий, білий та чорний кольори є найбільш прийнятними для офісного дрескоду. Вони легко поєднуються з будь-якими іншими відтінками і створюють враження «тихої розкоші».

Чистота — це абсолютний закон. Навіть найдорожчі кросівки виглядатимуть недбало, якщо вони брудні. Регулярний догляд за шкірою чи підошвою — це обов'язкова частина офісного етикету.

Перехід на комфортне взуття на роботі є ознакою прогресивної та гнучкої корпоративної культури. Кросівки у цьому випадку слугують не тільки для зручності, але й для підкреслення індивідуального стилю в межах формату. Правильно інтегровані спортивні моделі підвищують впевненість, дозволяючи почуватися комфортно протягом усього робочого дня.