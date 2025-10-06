Сучасні тренди в дизайні стін

Стіни більше не відіграють лише фонову роль — сьогодні вони працюють як повноцінні елементи стилю. В інтер'єрі дедалі важливішими стають колір, текстура та спосіб нанесення покриття. Головна тенденція — індивідуальність, а отже, стандартна фарбована поверхня вже не є єдиним рішенням. Вдале поєднання кольору, матеріалу та техніки нанесення може повністю змінити відчуття простору.

Одним з найпопулярніших рішень стала пофарбування стін з акцентом на фактуру або тонування в нестандартні відтінки. Це дає можливість створити глибину, динаміку й водночас візуально структурувати кімнату. Головне — правильно підібрати фарбу й не припуститися помилок у техніці нанесення.

Кольори та фактури: поради дизайнерів

Сучасний дизайн відходить від глянцю та надмірної яскравості. У пріоритеті — природні текстури, приглушені відтінки та глибокі матові поверхні.

Серед основних рішень:

Палітра кольорів — у тренді глибокі та природні відтінки — графітовий, глиняний, пісочний, зелено-сірий;

Акцентні стіни — одна зі стін робиться контрастною або темнішою, щоб збалансувати загальну композицію;

Фактурні покриття — популярні декоративні штукатурки, структурні фарби й інші матеріали з рельєфною поверхнею;

Комбінування відтінків — використовують близькі за тоном кольори для створення глибини або різкі контрасти для динаміки в інтер’єрі.

Один з найстійкіших трендів — скандинавський стиль, в якому важлива світла основа та деталі природного тону. Також актуальний стиль лофт, де стіни відіграють роль центрального об'єкта — з ефектом бетону, цегли або зістареного покриття.

Які фарби вибрати та як не зіпсувати результат?

Вдалий вибір матеріалів — основа якісного результату. Важливо враховувати тип поверхні, інтенсивність експлуатації та особливості простору. Серед практичних рішень від німецького виробника будівельних матеріалів КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 011 — латексна фарба, стійка до миття та вологого стирання. Добре підходить для житлових приміщень, легко наноситься, тонується в понад 400 кольорів. Створює надійне покриття навіть у зонах з частим контактом.

KREISEL 012 — акрилова фарба з високою білизною та покривною здатністю. Ідеальна для світлих рішень у дитячих або спальнях. Безпечна, не має різкого запаху.

KREISEL 002 — структурна фарба з дрібним мармуровим наповнювачем. Дає можливість створювати фактурні покриття з рельєфом, які підходять як для житлових, так і для комерційних інтер’єрів.

Ці продукти дають можливість реалізувати різноманітні ідеї інтер’єру, навіть без залучення дизайнера. А дотримання технології нанесення — гарантує довговічність покриття.

Подивитись всі характеристики продукції від КРАЙЗЕЛЬ можна на офіційному сайті компанії. Там же доступні детальні технічні описи та ще більше матеріалів для сучасного оформлення інтер’єру.