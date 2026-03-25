Східний Бар'єр та застосунок «Повітряна тривога»: змінюємо хід подій на фронті

АЗОВ.ONE та застосунок «Повітряна тривога» запустили масштабний збір у межах ініціативи Східний Бар'єр. Мета — 250 мільйонів гривень на дрони-перехоплювачі та ударні БПЛА для бригади «Азов».

Навіщо формувати Східний Бар'єр

Східні рубежі України щодня зазнають інтенсивних атак. «Шахеди» та інші далекобійні дрони — загроза з повітря стала буденністю для тих, хто на передовій. Бригада «Азов» тримає складні напрямки: там, де фронт рухається повільно і кожен метр дається дорогою ціною, бійці стоять і тримають оборону, захищаючи незалежність. У таких умовах усе вирішують дрібниці — зв’язок, розвідка, перехоплення. Техніка тут не «для комфорту», а щоб втрачати менше людей і швидше виконувати роботу.

Східний Бар’єр — це про дві задачі одночасно: прикрити підрозділи з повітря і мати чим відповідати ворогу.

Оборона — це дрони-перехоплювачі. Розрахунки ППО вздовж лінії фронту регулярно збивають ворожі безпілотники. Перехоплювачі дозволяють зменшити ризики для особового складу й техніки.

Ударний напрямок — це БпЛА середнього радіуса дії. Вони працюють по техніці, складах, маршрутах пересування противника. Коли є чим збивати ворожі дрони і чим бити по їхніх точках — у противника стає менше свободи дій. І це відчувається на позиціях дуже швидко.

Застосунок «Повітряна тривога» більшість громадян відкриває автоматично — бо підступність країни-сусіда завжди раптова і загроза може виникнути в будь-який момент. Тепер він пропонує ще одну дія: підтримати збір «Східний Бар’єр» і допомогти тим, хто щодня сумлінно працює над зменшенням загроз з повітря.

У застосунку розміщено банер «Східний Бар'єр». Клацнувши на нього, ви можете зробити внесок в безпеку неба і відправити донат на дрони-перехоплювачі для «Азову». Застосунок запустив окремий збір на 3 мільйони гривень на потреби бійців, які збивають ворожі ракети і шахеди.

Партнерство заради результату

Ціль збору — 250 мільйонів гривень. АЗОВ.ONE зробив колаборацію з командою «Повітряної тривоги», щоб бійці могли ще оперативніше реагувати на загрозу і закривати небо. Звіти про витрачені кошти публікуються на сайті azov.one: вказуються суми, закупівлі, передача підрозділам.

Чому це критично

Бригада «Азов» тримає оборону на найскладніших ділянках, щотижня відбиває десятки штурмів. Але інтенсивність ворожих атак з повітря зростає. Дрони-перехоплювачі дають можливість знищувати загрозу до того, як вона стане реальною.

Актуальні збори на azov.one — це відображення реальної ситуації на фронті, де кожна одиниця техніки має значення.

Як долучитися

Підтримати «Східний Бар'єр» можна через застосунок «Повітряна тривога» — відкриваєш програму, тиснеш на банер збору, обираєш суму, підтверджуєш платіж. Або переходь безпосередньо на офіційний сайт збору.

Доступні різні способи оплати: Банка Mono, криптобанка Whitepay, Stripe, Stripe EUR.

Східний Бар'єр — це зміна стратегічного становища. Це інвестиція в безпеку країни, в перемогу, в майбутнє. Підтримай АЗОВ.ONE. Кожна твоя гривня працює на оборону та ураження, захищає східні рубежі.