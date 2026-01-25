«Східний бар’єр»: відповідь формується швидше за атаку

Східний фронт давно перестав бути зоною епізодичних загроз. Противник працює з повітря постійно — далекобійні безпілотники використовуються для тиску на управління, логістику, техніку та місця розташування підрозділів. У цій ситуації реакція «після удару» більше не працює. Саме тому АЗОВ.ONE запускає оборонний збір «Східний бар’єр» із загальною ціллю 250 мільйонів гривень.

Навіщо запускають «Східний бар’єр»?

Збір зосереджений на напрямках, де навантаження критичне. Його завдання — дати підрозділам на сході технічні інструменти, які дозволяють не лише тримати удар з повітря, а й діяти проактивно. Зараз на першому місці — створення умов, за яких противник втрачає відчуття безкарності навіть на відстані.

Що формує наповнення збору?

«Східний бар’єр» побудований як єдина система з двох складових — захисту та ураження, що не існують окремо й дають результат лише в поєднанні.

Оборонна частина охоплює:

● дрони-перехоплювачі для протидії ворожим БПЛА;

● системи зв’язку для безперервної координації та передачі даних;

● транспорт, який переобладнується під бойові завдання;

● засоби резервного живлення;

● обладнання для спостереження та виявлення цілей.

Атакувальна складова формується з ударних дронів і технічних рішень для ураження техніки, позицій і логістики противника на середніх і великих відстанях. Це ті інструменти, ефективність яких уже довели оператори «Азову» в бойових умовах.

З міркувань безпеки частина найменувань не публікується до моменту передачі підрозділам. Фінальний звіт буде відкритим і міститиме весь перелік дозволених до розголошення позицій.

Чим цей збір принципово відрізняється

«Східний бар’єр» — перший збір під конкретну потребу східного напрямку, де масове застосування «шахедів» і далекобійних дронів стало системним інструментом війни.

Ключова логіка ініціативи — подвійна дія. Оборона зменшує втрати й вразливість. Ураження дозволяє працювати по джерелах загрози: маршрутах, техніці та зосередженню сил противника. Комбінація дає стабільний ефект, а не короткострокове рішення.

Як ухвалюються рішення про закупівлі?

АЗОВ.ONE працює як відділ фандрейзингу та забезпечення бригади «Азов». Усі закупівлі плануються наперед і погоджуються з військовим командуванням. Придбане обладнання не конкурує з державними постачаннями, а доповнює їх — там, де потрібна швидкість, гнучкість, точне закриття потреб.

Партнерства і перші кроки кампанії

До «Східного бар’єра» вже долучається український бізнес. Перший внесок у розмірі 1 мільйона гривень зробила компанія KISS MY APPS. Кампанія відкрита для нових партнерств — бізнеси й організації можуть стати частиною системного посилення східного напрямку. Якщо ви готові підтримати чи знаєте, хто допоможе закрити збір «Східний бар’єр», поділіться інформацією.

Як долучитися до «Східного бар’єра»?

Збір тримається на рішенні тих, хто розуміє ціну технічної переваги. Кожен внесок — ще один інструмент, який працює на випередження.

Підтримати «Східний бар’єр» можна:

● на офіційному сайті ініціативи easternbarrier.azov.one.

● на офіційній сторінці збору АЗОВ.ONE.

● за допомогою сервісу LiqPay.

● криптовалютою.

● через загальні банківські реквізити.

Підтримка «Східного бар’єра» не має кордонів: будь-де, де є інтернет, є й можливість напряму вплинути на ситуацію на сході.