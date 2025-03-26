У Львівському університеті відкрили Лабораторію кібербезпеки та захисту інформації

25 березня відбулося урочисте відкриття Лабораторії кібербезпеки та захисту інформації, яка знаходиться в головному корпусі Львівського національного університету імені Івана Франка. Її ключова мета — технічне забезпечення освітніх програм з кібербезпеки та практичне використання сучасних методів і засобів захисту інформації.

Як буде функціонувати Лабораторія кібербезпеки та захисту інформації в ЛНУ

Захід відбувся за участі адміністрації Університету, працівників кафедри кібербезпеки факультету прикладної математики та інформатики, а також за підтримки компаній Cisco, Ajax Systems, RangeForce, Huawei, SoftServe, Business Sеcurity Center, 501 Company, ФОП Микола Щербина.

Лабораторія укомплектована навчальними матеріалами, спеціальними технічними засобами, комп’ютерною технікою та іншим обладнанням, що створить належні умови для проведення лекцій, лабораторних і практичних занять для студентів та аспірантів, науково-навчальних семінарів і конференцій.

Окрім того, це надасть доступ до матеріально-технічної бази для організації навчального процесу, проведення наукових досліджень працівників, аспірантів і студентів Університету, виконання науково-дослідних робіт, міжнародних грантів у галузі кібербезпеки та захисту інформації.

З вітальним словом з нагоди відкриття лабораторії до присутніх звернувся в.о. ректора Львівського університету, академік НАН України, професор Володимир Мельник.

Для символічного перерізання стрічки та урочистого відкриття лабораторії були запрошені від Університету проректор із науково-педагогічної роботи та інформатизації Віталій Кухарський та один з керівників компанії SoftServe Тарас Кицмей.

Вітальні слова присутнім адресував проректор із науково-педагогічної роботи та інформатизації Віталій Кухарський.

Ми відкриваємо ще одну лабораторію у Львівському університеті у непростий для країни час. Це ознака нашої стійкості, це засвідчує те, що ми можемо протистояти глобальним викликам. Сфера кібербезпеки сьогодні в Україні є надзвичайно затребуваною, а відтак важливим є і відкриття такої навчальної лабораторії для студентів. На основі того обладнання, яке тут встановлено, відбуватиметься підготовка нових фахівців, які допомагатимуть Україні у глобальному інформаційному протистоянні. Поширити

Декан факультету прикладної математики та інформатики Іван Дияк висловив щиру вдячність усім партнерам та спонсорам, які допомогли створити цей сучасний та інноваційний навчальний простір.

Сьогодні ми відкриваємо Лабораторію кібербезпеки та захисту інформації, яка, завдяки нашим спонсорам, створить широкі можливості не лише для студентів, але й для викладачів, які докладатимуть максимум зусиль, аби надати студентам відповідний рівень знань та навичок у протистоянні глобальним кіберзагрозам, ‒ наголосив Іван Дияк.

Співзасновник та член Ради директорів SoftServe Тарас Кицмей долучився до вітальних слів колег, відзначивши приємність перебувати у рідній Alma Mater.

Компанія SoftServe тісно співпрацює з Львівським університетом у сфері кібербезпеки: не лише у справі забезпечення якісного освітнього процесу, а й щодо захисту нашої компанії. Це своєрідна синергія, яка вказує нам потрібний напрямок руху. І така синергія має бути у всій індустрії, серед усіх компаній. Поширити

До вітальних слів долучився власник та керівник компанії «Центр безпеки бізнесу» Андрій Мариняк, висловивши міркування щодо важливості відкриття навчальної лабораторії для майбутніх фахівців. «Поняття кібербезпеки є логічним наслідком розвитку цивілізації. Так само як в усі часи люди повинні були захищати своє майно, так само і зараз ми маємо захищати свій цифровий простір», ‒ зазначив Андрій Мариняк та висловив подяку компанії «Ajax», наголосивши на її українському походженні.

Завідувач кафедри кібербезпеки Петро Венгерський відзначив важливість новоствореної лабораторії для розвитку освітніх програм бакалаврського та магістерського рівнів. «На початках створення нашої освітньої програми багато скептиків не вірили, що така технічна спеціальність зможе прижитися та розвиватися у класичному університеті. Однак, під час зустрічей в межах проведених нами міжнародних конференцій ми продемонстрували своїм колегам із технічних університетів наші матеріально-технічні можливості і вони були здивовані рівнем комплектації лабораторії», ‒ зазначив Петро Венгерський.

Викладач курсу «Технічні засоби захисту інформації», професор кафедри кібербезпеки Любомир Пархуць долучився до вітальних слів, наголосивши: «Кібербезпека – це одна із найбільш перспективних і вагомих спеціальностей, яка потрібна нашим студентам та нашій країні загалом. Зрозуміло, що у наш час результат війни буде залежати в тому числі від рівня захисту даних в кіберпросторі, тому відкриття такої лабораторії збільшить не тільки знання студентів, а також підніме обороноздатність нашої країни», ‒ висловив переконання Любомир Пархуць.

Викладач курсу «Безпека комп’ютерних мереж», професор кафедри кібербезпеки Мар’ян Кирик, підсумовуючи, зазначив: «Найбільше ця лабораторія потрібна студентам. Коли студент починає працювати з реальним обладнанням, яке він потім зустрічає в індустрії, коли приходить на нове робоче місце, це набагато важливіше ніж досвід дистанційного теоретичного спілкування та використання віртуальних комп’ютерних симуляторів.. Тому наша лабораторія буде доукомплектовуватись, адже технічний захист, мережева, інформаційна та кібербезпека сьогодні є надзвичайно потрібною та важливою для нашої країни», ‒ переконаний Мар’ян Кирик.

Під час урочистості вдячність висловили також студенти, які матимуть чудові можливості практично вивчати фізичні та теоретичні основи технологій кібербезпеки та захисту інформації у новій сучасній лабораторії нашого Університету.