Україна у барній культурі випереджає Європу — міксологиня Марина Пікуш

Міксологиня Марина Пікуш, тричі віцечемпіонка світу (IBA World Cocktail Competition, International Cocktail Championship, Golden Cup International Cocktail Competition) та дворазова чемпіонка України віддає всю себе улюбленій справі. У 2015 році вона відкрила для себе міксологію і відтоді досконало її опанувала. Коли вона готувалася до світових чемпіонатів, то по два-три тижні могла не їсти, — ні солодкого, ні солоного, — щоб відчувати напій, який створює.
Це розмова online.ua з міксологинею Мариною Пікуш про творчий пошук, професійну місію, найбожевільніші коктейлі та, як по-справжньому пізнати культуру смакування напоїв.
Суть всередині келиха
Міксолога з барменом можна порівняти, як дієтолога з нутриціологом. Дієтолог відповідає за здоров'я організму людини. Нутриціолог розбирається тільки в їжі, може розкласти її на молекули.
Місія міксології полягає у відчуттях. Якщо міксолог знає “хребет” класичного коктейлю, він створить його з будь-яких інгредієнтів, які підходять за категорією, бо відчуває напій. Міксолог створює формулу, підганяє смак, щільність, післясмак, аромати.
Бармен відповідає за атмосферу, налив згідно карт, які йому “спустили” зверху. Міксолог відповідає за структуру, посуд, подачу кожного коктейлю — лід, прикраси, наповнення, густина, кислотність.
Міксологія — це про баланс
Марина може надихнутися ідеєю нового коктейлю у повсякденному житті. Наприклад, побачила поєднання ароматів троянди та лічі — і вже йде готувати напій, бо їй цікаво, яке воно вийде.
Шлях Марини Пікуш у міксології
У 2017 році Марина виборола перемогу у національному змаганні International Bartender Association, тому поїхала до Данії представляти Україну на чемпіонаті світу IBA World Cocktail Competition. Участь взяли представники з 69 країн світу.
У 2018 році Марина виборола “срібло” поміж понад 40 учасників на Rookie Challenge у рамках міжнародних змагань International Cocktail Championship, що мав місце у німецькому Штутгарті.
Того ж року Марина поїхала за перемогою до Тайваню. Проте квитки, проживання, перекладача, навіть візу — усе оплачувала за власний кошт.
Марина взяла до Тайваню сім валіз. У них були келихи, цебра для льоду, шейкери, стрейнери, мірки, індукційна плита, каструлі, навіть лебеді з ізомальту для оздоби.
У листопаді 2018 року у Тайвані на чемпіонаті світу на 22-му Golden Cup International Cocktail Competition, Марина здобула перемогу та отримала срібну медаль.
Міксологиня Марина Пікуш є триразовою віцечемпіонкою світу та дворазовою чемпіонкою України. У списку її перемог:
Першість у національному відборі у 2017 році;
Срібна медаль у 2017 році;
Перемога у 2018 році;
Срібна медаль у 2018 році;
Срібна медаль у 2018 році.
“Інсулінова бомба” або мистецтво
У Фінляндії свого часу Марина навчилась, створюючи формулу коктейлю, робити високий вміст цукру, або високу міцність. Якщо підняти те, й інше, вийде “інсулінова бомба” — удар по підшлунковій.
Марина каже: ром-кола — це сорокаградусний ром з ударною кількістю цукру та ще й CO2 (вуглекислота). CO2 — це транспорт за допомогою якого все мчить у мозок. За словами міксологині, це не про здорове вживання алкоголю, і не про його культуру.
Алкоголь можна пити після вечері чи під час десерту. Також вживати його потрібно з талою водою, або льодом — дивлячись, який саме вид алкоголю обираєш. Тоді від його вживання не буде шкоди, а ще ти насолоджуєшся напоєм, відчуваєш його та проживаєш якийсь свій період.
Барна культура у різних країнах
Під час курсу навчання у Афінах Марина помітила, що через клімат, грецькі коктейлі дуже солодкі з різноманітним фруктовим наповненням.
А от у країнах Балтії коктейлі доволі прості. Вони складаються з трьох-чотирьох інгредієнтів, наприклад, лимона, імбирного соку та горілки.
У Сінгапурі дуже люблять коктейлі та японське віскі. Трохи алкоголю, багато талої води з льодом, або содова на жасмині, тому там більш м’якіші смаки. Майже, всі коктейлі настояні на чаях і травах.
У коктейлях для міксологині важливо те, чи хочеться їй зробити другий та третій ковток? Чи не нудно його пити? Чи не за солодкий напій?
У тренді натуральні інгредієнти
Міксологиня пригадує, що у 2008 році, коли вона починала кар’єру барменки, популярними були листкові алкогольні коктейлі та пивні, щоб після двох келихів піти непритомним.
Згодом усе змінилося класикою: повернулися “Негроні”, “Манхеттен”. Потім з'явилися фруктові: “Джангл джус”, “Блакитна лагуна”, “Піна колада”. У 2015-2017 роках був попит на сауери. Згодом, усі пили настояні лонги та комбучі.
Також міксологиня, зазначає, що зараз бармени переходять на замінники курячого білка, щоб вегани могли пити Сауер. Раніше була одна техніка приготування, а тепер їх з’явилося дуже багато. Одна з них — це Сувід. Беруть ром, настоюють на кокосовому маслі, додають спеції, потім усе заморожують, жир забирають й виходить справжній кокосовий ром.
Особливості класичної рецептури коктейлів
Міксологиня додає, що їй вже не подобається солодке та кисле напевно через профдеформацію. Перевагу Марина надає гірким і терпким смакам, мало не паленої гуми.
Вона розповідає, як куштувала креветкову “Криваву Мері”. Горілку настоювали на панцирах, брали креветковий та яловичий бульйон, зверху натирали сир. Проте, це не коктейль, а скоріше гаспачо з горілкою, як каже Марина.
Культура смакування алкогольних напоїв
Охочим доєднатись до культури смакування алкогольних напоїв, міксологиня рекомендує не боятися та пробувати.
Міксологиня додає, що можна поступово створювати домашній бар та знайомитися з новими смаками. Адже можна обрати пляшечку бітера, вишню, оливку, цукровий сироп. І з кожним смаком розуміти, що тобі подобається.