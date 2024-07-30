USAID допоможе Україні збільшити масштаби використання відновлюваних джерел енергії

USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) розпочав роботу над «Зеленою книгою з політики у сфері відновлюваної енергетики». Ця діяльність допоможе Україні розробити напрями національної стратегічної політики та покласти їх в основу майбутнього сталого зростання сектору відновлюваної енергетики.

До презентації та обговорення плану робіт долучились представники Офісу Президента України, Міністерства енергетики України, Верховної Ради України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), НЕК «Укренерго», АТ «Оператор ринку», USAID, міжнародних банків та фінансових установ, асоціацій виробників електроенергії з ВДЕ та інших зацікавлених сторін.

Як на національному, так і на місцевому рівнях ця діяльність USAID ПЕБ спрямована на збільшення використання відновлюваних джерел енергії, підвищення привабливості української відновлюваної енергетики для залучення міжнародних та приватних інвестицій, а також забезпечення енергетичної стійкості та посилення енергeтичної безпеки у довгостроковій перспективі.

На додаток до збільшення потужностей з виробництва енергії з ВДЕ, цей напрям національної політики також буде спрямовано на декарбонізацію української енергосистеми та економіки в цілому.

Відкриваючи установчу зустріч, Джеремі Фостер, старший радник USAID з питань енергетики, зазначив: «Розроблення національної «Зеленої книги з політики у сфері відновлюваної енергетики» допоможе Україні виконати свої зобов’язання щодо викидів парникових газів та вуглецевої нейтральності відповідно до Паризької та інших міжнародних угод. Ця нова діяльність також є частиною зобов’язань USAID щодо допомоги Україні у приведенні її систем та практик у повну відповідність до європейських стандартів. Створюючи умови для розвитку відновлюваної енергетики в Україні, USAID допомагає побудувати більш стійку до російських атак енергетичну систему. Стабільну та масштабовану систему, завдяки якій Україна зможе лідирувати у сфері зеленої енергетики». Поширити

Енергетична система України перебуває під величезним навантаженням. Вторгнення Росії завдало значних руйнувань енергетичному сектору, зокрема об’єктам відновлюваної енергетики.

За словами заступника Міністра енергетики України Романа Андарака, потужний сектор відновлюваної енергетики принесе енергетичній системі численні переваги. Серед них – розвиток розподіленої генерації, стабільність, масштабованість, паливну незалежність і можливість залучення широкого кола зацікавлених сторін (виробників, місцевих громад, енергетичних кооперативів, промислових і побутових споживачів тощо).

Член НКРЕКП Руслан Кайдаш зауважив, що в Україні добре розуміють, що відновлювана енергетика набуває все більшого значення для зміцнення енергетичної безпеки країни. Технології відновлюваної енергетики є одними з найдешевших і найшвидших для впровадження за умови створення конкурентного та прозорого регуляторного середовища.

За словами Голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, Уряд ухвалює низку рішень для стимулювання та розвитку зелених технологій. Паралельно Україна лібералізує оптовий ринок, що важливо, оскільки зелена генерація здебільшого продає свою енергію на оптовому ринку.

Зелена книга передбачає розроблення політик (технічних, ринкових, правових) у сфері відновлюваної енергетики, що відповідатимуть кращим європейським практикам і сприятимуть повній інтеграції України до європейських енергетичних ринків.

Ці політики враховуватимуть поточні потреби та виклики української економіки, міститимуть рекомендації щодо вдосконалення та усунення прогалин у регуляторній сфері, сприятимуть розвитку ВДЕ в Україні.

«Зелена книга з політики у сфері відновлюваної енергетики» дасть змогу збільшити використання альтернативних джерел енергії та забезпечити стійкість енергетичного сектору в довгостроковій перспективі.