USAID ПЕБ допомагає НКРЕКП підвищити спроможності для впровадження REMIT
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USAID ПЕБ допомагає НКРЕКП підвищити спроможності для впровадження REMIT

USAID ПЕБ допомагає НКРЕКП підвищити спроможності для впровадження REMIT
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Джерело:  USAID Проєкт енергетичної безпеки

Енергетичні ринки України потребують значних реформ для забезпечення їх прозорості, інтеграції з європейськими ринками та посилення енергетичної безпеки. Регламент про цілісність та прозорість оптового ринку електроенергії (REMIT – Регламент ЄС 1227/2011) є невід’ємною частиною цієї реформи. 

Головні тези:

 

  • Після завершення курсу співробітники НКРЕКП будуть здатні ефективно виявляти маніпуляції на ринку електроенергії та газу в Україні.
  • Навчання є унікальною можливістю для НКРЕКП отримати необхідні знання та навички для впровадження механізмів REMIT в країні.
  • Ініціатива USAID ПЕБ спрямована на забезпечення прозорості та конкурентоспроможності ринків електроенергії та газу в Україні.
  • Зусилля USAID ПЕБ у співпраці з НКРЕКП допомагають зробити ціни на електроенергію та газ в Україні більш конкурентоспроможними для споживачів.

Концепція REMIT є новою для України та вимагає якісно нової основи діяльності як учасників ринку, так і регулятора. Для ефективного впровадження REMIT та здійснення повноважень щодо виявлення та запобігання маніпуляціям на ринку персонал Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), потребував спеціалізованого навчання.  

Щоб поглибити знання щодо REMIT, його суті та правильного застосування, USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) організував навчальний курс з питань REMIT для персоналу енергетичного регулятора. До викладання курсу, який складався з трьох модулів і тривав з 18 березня по 10 червня 2024 року, були залучені європейські експерти з досвідом застосування REMIT у регуляторних органах Австрії та Греції.

Під час навчання учасники отримали теоретичні знання та практичні навички, необхідні для впровадження механізмів REMIT в Україні. Після успішного завершення курсу 54 співробітники НКРЕКП зможуть ефективно виявляти маніпуляції та зловживання на ринку, підтвердженням чому стали отримані ними сертифікати.  

Тренінг, проведений для НКРЕКП Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) через Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ), мав на меті посилити спроможність регулятора ввести в дію новий закон України про REMIT.

За словами Кетлін Кірш, заступниці директора Офісу критичної інфраструктури USAID/Україна, незалежна та ефективна НКРЕКП має вирішальне значення для впровадження та ефективної реалізації REMIT, а також забезпечення прозорості на конкурентних ринках електроенергії та газу в Україні. 

Ми допомагаємо НКРЕКП підвищити спроможність впроваджувати REMIT, розбудовувати людський та інституційний потенціал, щоб енергетичний регулятор міг здійснювати ефективний нагляд за ринками електроенергії та газу і зробити їх максимально прозорими, — зазначив керівник USAID ПЕБ Майкл Трейнор

Завдяки цим зусиллям ціни на ринках електроенергії та природного газу стануть конкурентними, а українські споживачі зможуть отримувати якісні послуги за справедливими цінами.  

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