USAID ПЕБ допомагає НКРЕКП підвищити спроможності для впровадження REMIT

Енергетичні ринки України потребують значних реформ для забезпечення їх прозорості, інтеграції з європейськими ринками та посилення енергетичної безпеки. Регламент про цілісність та прозорість оптового ринку електроенергії (REMIT – Регламент ЄС 1227/2011) є невід’ємною частиною цієї реформи.

Концепція REMIT є новою для України та вимагає якісно нової основи діяльності як учасників ринку, так і регулятора. Для ефективного впровадження REMIT та здійснення повноважень щодо виявлення та запобігання маніпуляціям на ринку персонал Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), потребував спеціалізованого навчання.

Щоб поглибити знання щодо REMIT, його суті та правильного застосування, USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) організував навчальний курс з питань REMIT для персоналу енергетичного регулятора. До викладання курсу, який складався з трьох модулів і тривав з 18 березня по 10 червня 2024 року, були залучені європейські експерти з досвідом застосування REMIT у регуляторних органах Австрії та Греції.

Під час навчання учасники отримали теоретичні знання та практичні навички, необхідні для впровадження механізмів REMIT в Україні. Після успішного завершення курсу 54 співробітники НКРЕКП зможуть ефективно виявляти маніпуляції та зловживання на ринку, підтвердженням чому стали отримані ними сертифікати.

Тренінг, проведений для НКРЕКП Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) через Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ), мав на меті посилити спроможність регулятора ввести в дію новий закон України про REMIT.

За словами Кетлін Кірш, заступниці директора Офісу критичної інфраструктури USAID/Україна, незалежна та ефективна НКРЕКП має вирішальне значення для впровадження та ефективної реалізації REMIT, а також забезпечення прозорості на конкурентних ринках електроенергії та газу в Україні.

Ми допомагаємо НКРЕКП підвищити спроможність впроваджувати REMIT, розбудовувати людський та інституційний потенціал, щоб енергетичний регулятор міг здійснювати ефективний нагляд за ринками електроенергії та газу і зробити їх максимально прозорими, — зазначив керівник USAID ПЕБ Майкл Трейнор. Поширити

Завдяки цим зусиллям ціни на ринках електроенергії та природного газу стануть конкурентними, а українські споживачі зможуть отримувати якісні послуги за справедливими цінами.