USAID ПЕБ допомагає Оператору ГТС України розробити екологічні, соціальні та управлінські принципи для повсякденної діяльності

У сьогоднішньому світі ефективні і надійні екологічні, соціальні та управлінські (англійською – Environmental, Social, and Governance (ESG) принципи, інтегровані у повсякденну діяльність компаній, відіграють важливу роль. Дотримання стандартів ESG допомагає енергетичним компаніям модернізувати своє обладнання, зробити бізнес стійким, а також залучити інвестиції, у тому числі і приватні.

USAID, через Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ), надав підтримку Оператору газотранспортної системи України (ТОВ «Оператор ГТС України», ОГТСУ) у розробці та запровадженні ESG Стратегії ОГТСУ.

Мета ініціативи — комплексний аналіз поточної діяльності ОГТСУ та її порівняння з найкращими міжнародними практиками гарантуючи, що ОГТСУ належним чином підготовлений для подолання численних викликів сьогодення.

Стратегія є не просто регуляторною вимогою, а радше основним засобом сприяння сталому розвитку, забезпечення довіри з боку зацікавлених сторін, а також гарантування довгострокової стійкості.

Відкриваючи зустріч, Андрій Зінченко, фахівець з управління проєктами Офісу критичної інфраструктури USAID Україна підкреслив:

Завдяки запровадженню ESG принципів, ОГТСУ зможе краще здійснювати регуляторні та ринкові зміни, забезпечуючи сталу та стійку діяльність компанії. Демонструючи готовність запроваджувати ESG принципи, ОГТСУ сприяє зміцненню взаємодії із зацікавленими сторонами, включаючи працівників компанії, громади та інвесторів, таким чином, покращуючи свою репутацію та соціальну ліцензію на діяльність. Наявність надійної та ефективної ESG стратегії дає можливість ОГТСУ стати лідером у дотриманні важливих бізнес принципів, залученні інвестицій та забезпеченні відповідності міжнародним стандартам і найкращим практикам. Поширити

За словами Джастіна Гунесінге, Керівника газового сектору USAID ПЕБ, оскільки Україна торує собі шлях до ЄС, ESG стратегія відіграватиме надзвичайно важливу роль у діяльності ОГТСУ.

Завдяки цій стратегії компанія стане лідером серед великих українських державних компаній щодо дотримання сталих бізнес принципів. Окрім того, наявність стратегії сприятиме більш ефективній діяльності з фокусом на підзвітність і прозорість. Оскільки сучасні інвестори надають велике значення ESG принципам, ОГТСУ і надалі продовжуватиме отримувати вигоди від їх запровадження.

Генеральний директор ОГТСУ Дмитро Липпа зазначив, що діяльність Оператора, яка стосується ESG, вже дала перші позитивні результати.

На нещодавній зустрічі з потенційними бізнес-партнерами ми повідомили, що запроваджуємо ESG принципи у свою повсякденну діяльність, і почули схвалення. Ми пишаємося тим, що стали однією з перших державних компаній сектору, яка розробила та запроваджує ESG стратегію згідно з найкращими міжнародними практиками, і є новатором сталої трансформації та повоєнного екологічного відновлення України. Поширити

Експерти USAID ПЕБ з питань ESG представили результати аналізу діяльності Оператора в розрізі 16 різних параметрів у порівнянні з найкращими компаніями-конкурентами.

Окрім того, ПЕБ презентував загальний огляд державних нормативних документів, запропонував рекомендації щодо декарбонізації, зробив оцінку вразливості до змін клімату та аналіз пом’якшення ризиків, а також розробив план управління.

На основі наданих висновків та запропонованих змін, ОГТСУ зможе зміцнити своє становище, отримуючи такі вигоди, як розширення доступу до інвестицій/фінансування, сталість майбутніх бізнес моделей, інноваційний розвиток, безпеку та переваги для українських споживачів.

Долаючи виклики, пов’язані з довкіллям, ОГТСУ не тільки зменшить викиди парникових газів в атмосферу, а й забезпечить cталість своєї діяльності в умовах швидких змін на енергетичних ринках та у нормативних документах.

Зобов’язання ОГТСУ щодо соціальної відповідальності зміцнить стосунки компанії із зацікавленими сторонами, працівниками, громадами та споживачами. Управління, третій компонент ESG стратегії, гарантує підтримку Оператором найвищих стандартів доброчесності та підзвітності. Поширити

ESG стандарти, включені до ESG стратегії ОГТСУ, допоможуть Оператору дотримуватись вимог ЄС та найкращих практик сталого розвитку Операторів Систем Передачі, допомагаючи Україні повністю інтегруватись у європейський газовий ринок.