USAID ПЕБ допомагає Оператору ГТС України розробити екологічні, соціальні та управлінські принципи для повсякденної діяльності

У сьогоднішньому світі ефективні і надійні екологічні, соціальні та управлінські (англійською – Environmental, Social, and Governance (ESG) принципи, інтегровані у повсякденну діяльність компаній, відіграють важливу роль. Дотримання стандартів ESG допомагає енергетичним компаніям модернізувати своє обладнання, зробити бізнес стійким, а також залучити інвестиції, у тому числі і приватні.
Головні тези:
- ESG принципи надійно вбудовані в повсякденну діяльність ОГТСУ під підтримкою USAID ПЕБ.
- Розвиток ESG стратегії допомагає ОГТСУ бути стійким та привабливим для інвесторів.
- За допомогою ESG принципів, ОГТСУ підвищує впевненість зацікавлених сторін та зміцнює соціальну ліцензію.
- ESG стратегія допомагає ОГТСУ стати лідером у дотриманні бізнес принципів та забезпечує відповідність міжнародним стандартам.
- Завдяки ESG стратегії, ОГТСУ може отримати багато переваг, таких як доступ до інвестицій, інноваційний розвиток та стійкість у виконанні бізнес моделей.
USAID, через Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ), надав підтримку Оператору газотранспортної системи України (ТОВ «Оператор ГТС України», ОГТСУ) у розробці та запровадженні ESG Стратегії ОГТСУ.
Мета ініціативи — комплексний аналіз поточної діяльності ОГТСУ та її порівняння з найкращими міжнародними практиками гарантуючи, що ОГТСУ належним чином підготовлений для подолання численних викликів сьогодення.
Стратегія є не просто регуляторною вимогою, а радше основним засобом сприяння сталому розвитку, забезпечення довіри з боку зацікавлених сторін, а також гарантування довгострокової стійкості.
Відкриваючи зустріч, Андрій Зінченко, фахівець з управління проєктами Офісу критичної інфраструктури USAID Україна підкреслив:
За словами Джастіна Гунесінге, Керівника газового сектору USAID ПЕБ, оскільки Україна торує собі шлях до ЄС, ESG стратегія відіграватиме надзвичайно важливу роль у діяльності ОГТСУ.
Завдяки цій стратегії компанія стане лідером серед великих українських державних компаній щодо дотримання сталих бізнес принципів. Окрім того, наявність стратегії сприятиме більш ефективній діяльності з фокусом на підзвітність і прозорість. Оскільки сучасні інвестори надають велике значення ESG принципам, ОГТСУ і надалі продовжуватиме отримувати вигоди від їх запровадження.
Генеральний директор ОГТСУ Дмитро Липпа зазначив, що діяльність Оператора, яка стосується ESG, вже дала перші позитивні результати.
Експерти USAID ПЕБ з питань ESG представили результати аналізу діяльності Оператора в розрізі 16 різних параметрів у порівнянні з найкращими компаніями-конкурентами.
Окрім того, ПЕБ презентував загальний огляд державних нормативних документів, запропонував рекомендації щодо декарбонізації, зробив оцінку вразливості до змін клімату та аналіз пом’якшення ризиків, а також розробив план управління.
На основі наданих висновків та запропонованих змін, ОГТСУ зможе зміцнити своє становище, отримуючи такі вигоди, як розширення доступу до інвестицій/фінансування, сталість майбутніх бізнес моделей, інноваційний розвиток, безпеку та переваги для українських споживачів.
Долаючи виклики, пов’язані з довкіллям, ОГТСУ не тільки зменшить викиди парникових газів в атмосферу, а й забезпечить cталість своєї діяльності в умовах швидких змін на енергетичних ринках та у нормативних документах.
ESG стандарти, включені до ESG стратегії ОГТСУ, допоможуть Оператору дотримуватись вимог ЄС та найкращих практик сталого розвитку Операторів Систем Передачі, допомагаючи Україні повністю інтегруватись у європейський газовий ринок.