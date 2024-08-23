USAID ПЕБ допомагає Україні впровадити Інтеграційний пакет у сфері електроенергії

22 серпня 2024 року USAID Проєкт енергетичної безпеки провів круглий стіл, присвячений презентації проєкту закону “Про впровадження Інтеграційного пакету у сфері електроенергії” (англ. — Electricity Integration Package). ПЕБ надає експертну підтримку Міністерству енергетики України у підготовці проєкту закону та щодо подальших кроків для імплементації Пакету.

До обговорення долучилися представники Кабінету Міністрів, Верховної Ради, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), представники Енергетичного Співтовариства, учасники ринку та інші зацікавлені сторони.

Інтеграційний пакет у сфері електроенергії має забезпечити повну ринкову інтеграцію України до європейського ринку електроенергії. Він включає Директиву та регламенти, головними аспектами яких є перехід на чисту енергію, безпека та доступність енергопостачання.

За словами Кетлін Кірш, заступниці директора Офісу критичної інфраструктури USAID/Україна, ця робота є ключовою складовою цільової допомоги USAID ПЕБ, спрямованої на допомогу Україні у досягненні її стратегічних цілей щодо повного узгодження технічних, правових та ринкових структур із найкращими практиками ЄС.

Прийняття цього Інтеграційного пакету допоможе покращити транскордонну торгівлю електроенергією, підвищити ефективність національної електромережі та підтримати стабільність і прозорість енергетичного сектора України. Законопроєкт полегшить безперебійну роботу ринку електроенергії України в рамках європейської системи, сприятиме посиленню конкуренції та значно зміцнить енергетичну безпеку України. Поширити

Заступник міністра енергетики Роман Андарак відзначив, що імплементація Пакета — це питання національної енергетичної безпеки та посилення стійкості енергосистеми. Крім того, за його словами, ухвалення законопроєкту дозволить виконати одну з рекомендацій Єврокомісії для України як країни-кандидата на вступ до ЄС.

Іншими словами, майбутнє членство України в ЄС та успішна реалізація Пакета інтеграції тісно пов’язані, — сказав Андарак. — Зміст проєкту закону базується на отриманому досвіді та відображає найкращі практики Чехії, Польщі та Словаччини, які впровадили відповідне законодавство ЄС.

Круглий стіл щодо презентації проєкту закону “Про впровадження Інтеграційного пакету у сфері електроенергії”

Верховна Рада послідовно ухвалює необхідне євроінтеграційне законодавство у сфері енергетики, зазначив голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Ми безумовно будемо займати проактивну позицію і докладемо всіх зусиль, щоб цей законопроєкт був прийнятий якомога швидше. Поширити

Круглий стіл щодо презентації проєкту закону “Про впровадження Інтеграційного пакету у сфері електроенергії”

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Юрій Власенко окреслив важливість законопроєкту у контексті виконання євроінтеграційних зобов’язань і подальшого об’єднання ринків України та ЄС. Також Голова НКРЕКП підкреслив, що після ухвалення законопроєкту необхідно продовжити спільну роботу над розробкою вторинного законодавства.

Подальша діяльність USAID ПЕБ включатиме розробку критично важливого первинного та вторинного законодавства.

Як зазначив керівник Проєкту енергетичної безпеки USAID Майк Трейнор, це значно підвищить ефективність і надійність ринку електроенергії України.