USAID ПЕБ допоможе Україні уніфікувати вимірювання газу з ЄС

З метою подальшої інтеграції з європейськими енергетичними ринками USAID ПЕБ підтримує Україну в розробці газової політики та нормативно-правових актів відповідно до загальноприйнятих європейських правил. Це стосується переходу від вимірювання природного газу в кубометрах до енергетичних одиниць – кіловат-годин (кВт·год) – для операцій газового сектору.

Чому це важливо для України?

Прийняття (гармонізація) газових стандартів ЄС сприятиме розвитку українського газового ринку за допомогою:

Забезпечення однакових технічних передумов з ЄС.

Сприяння подальшій інтеграції з газовим ринком ЄС без створення незручностей для трейдерів при зберіганні газу в Україні (нагадаємо, що український оператор підземних сховищ газу (ПСГ) обліковує газ у кубометрах, а європейські трейдери — у кВт*год).

Виконання зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

Підвищення привабливості газового сектору України для міжнародних інвесторів.

USAID ПЕБ створює сприятливі умови для реалізації реформ в енергетичному секторі України, сприяючи виконанню міжнародних зобов’язань та зміцненню енергетичної безпеки країни.

В результаті цієї допомоги, Україна зможе виконати свої міжнародні зобов’язання в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Згідно з європейським законодавством вимірювання газу має здійснюватися в кіловат-годинах, а не в кубометрах.

Запровадження енергетичних одиниць спростить складання енергетичного балансу при використанні підприємствами різних джерел енергії та дозволить обирати найбільш економічно вигідний вид палива, стимулюватиме споживачів до енергозбереження та зробить ефективність використання газу прозорою та зрозумілою в порівнянні з іншими джерелами енергії.