USAID ПЕБ розпочало серію семінарів з розвитку ефективних систем теплопостачання

USAID Проєкт енергетичної безпеки (USAID ПЕБ) спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України (Мініфраструктури) провели практичний семінар щодо утилізації відпрацьованого тепла як невід’ємного елементу ефективного централізованого теплопостачання. Це перший навчальний семінар з розвитку ефективних систем теплопостачання.
Відкриваючи семінар, заступниця директора Офісу критичної інфраструктури USAID/Україна Кейтлін Кірш зазначила, що ефективна генерація енергії, зменшення залежності від викопного палива, декарбонізація та забезпечення надійного доступу споживачів до тепла та електроенергії — все це є ключовими аспектами роботи USAID в Україні, яку Агентство здійснює через Проект енергетичної безпеки.
Стикаючись зі значними викликами в енергетичному секторі, додала вона, Україні потрібно використовувати всі можливості для підвищення надійності, ефективності та безпеки енергопостачання.
Диверсифікація джерел енергії, в тому числі шляхом використання відновлюваної енергії та утилізація відпрацьованого тепла, підвищує енергетичну безпеку країни.
Василь Шкурaков, перший заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, розповів, що міністерство розробляє державну цільову економічну програму енергетичної модернізації підприємств теплогенерації.
Він подякував USAID ПЕБ за плідну спільну роботу, спрямовану на визначення кращих технічних рішень щодо модернізації систем централізованого теплопостачання.
Учасники семінару розглянули організаційно-технічні питання утилізації відпрацьованого тепла, зокрема з точки зору його ролі у підвищенні енергетичної та економічної ефективності систем теплопостачання, можливі технічні рішення використання скидного тепла та їх техніко-економічний вплив на системи теплопостачання, а також ознайомились з досвідом застосування скидного тепла та підвищили свою обізнаність щодо потенціалу його використання на підприємствах ЦТ.
Експерт з теплопостачання USAID ПЕБ Вадим Матковський презентував ключові європейські тенденції та перспективи утилізації скидного тепла для декарбонізації систем ЦТ.
Експерт зазначив, що енергетичне законодавство ЄС надає пріоритет прямому використанню скидного тепла для ЦТ, яке визнається джерелом чистої енергії, є критерієм досягнення ефективного ЦТ (з вимогою щодо поступового збільшення її частки до 2050 року) та використовується для виробництва теплової енергії у системах ЦТ як елемент «зеленого» фінансування.
Важливість питання утилізації скидного тепла зумовлена можливістю в перспективі зменшити залежність від викопного палива, забезпечити стійкість і надійність теплопостачання для споживачів, скоротити викиди парникових газів і шкідливих речовин при виробництві тепла, підвищити конкурентоспроможність промисловості та уповільнювати зростання цін на теплову енергію.
Експерт з теплопостачання USAID ПЕБ Євген Олійник зазначив, що нормативно-правова основа для розробки і впровадження обладнання для використання скидної теплової енергії потребує вдосконалення.
Це питання стосується як врегулювання термінології, так і вимог до проєктів будівництва.
Не менш важливим є визначення на державному рівні чітких цілей і стимулів для впровадження подібних проєктів.
Підприємства теплопостачання мають великий потенціал для впровадження енергозберігаючих заходів, пов’язаних з утилізацією теплової енергії на власних об’єктах генерації та можливість збуту такої енергії.
Сучасні технології використання теплової енергії скидного тепла дозволяють підвищити ефективність використання енергії палива на 4-11, а в окремих випадках навіть на 15-20%.
Експерти USAID ПЕБ поділились основними результатами опитування підприємств теплопостачання щодо використання скидного тепла:
окремі підприємства не мають жодного досвіду експлуатації економайзерів;
є незначний практичний досвід використання економайзерів і утилізаторів за типовими паровими і водогрійними котлами в т.ч. потужністю понад 10 МВт;
для широкого впровадження необхідні додаткові стимули та підтримка реалізації успішних пілотних проєктів.
Cпікери семінару також презентували бачення з наступних тем:
Контактно-поверхневий блок рекуперації тепла для підвищення ефективності системи централізованого теплопостачання — Олексій АБДУЛІН, ТОВ «ЛОТА»;
Конденсаційні технології для середньо- та високопродуктивних котелень, економайзери для рекуперації тепла. Особливості проектування та застосування — Віктор ТРЕМБОВЕЛЬСЬКИЙ, заступник директора, ТОВ «Віссманн»;
Досвід розробки та впровадження систем утилізації відпрацьованого тепла з енергетичного обладнання — Руслан ЖИЛКОВСЬКИЙ, головний інженер ТОВ «TKC»;
Особливості застосування конденсаційних економайзерів на підприємствах ТКЕ України — Володимир МАЙСТРИШИН, партнер, ТОВ «Енерджі кейс»;
Використання теплових насосів для утилізації відпрацьованого тепла на підприємствах централізованого теплопостачання — Кирило БАРАНЧУК, інженер технічної підтримки, ТОВ «Данфосс ТОВ».