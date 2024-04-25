USAID ПЕБ розпочало серію семінарів з розвитку ефективних систем теплопостачання

USAID Проєкт енергетичної безпеки (USAID ПЕБ) спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України (Мініфраструктури) провели практичний семінар щодо утилізації відпрацьованого тепла як невід’ємного елементу ефективного централізованого теплопостачання. Це перший навчальний семінар з розвитку ефективних систем теплопостачання.

Відкриваючи семінар, заступниця директора Офісу критичної інфраструктури USAID/Україна Кейтлін Кірш зазначила, що ефективна генерація енергії, зменшення залежності від викопного палива, декарбонізація та забезпечення надійного доступу споживачів до тепла та електроенергії — все це є ключовими аспектами роботи USAID в Україні, яку Агентство здійснює через Проект енергетичної безпеки.

Ми тісно співпрацюємо з урядом, місцевою владою та комунальними підприємствами, щоб надати екстрену допомогу місцевим громадам та комунальним підприємствам централізованого теплопостачання (ЦТ) у вигляді когенераційних установок, мобільних котелень та іншого обладнання для забезпечення нагальних потреб громад і підвищення енергетичної стійкості муніципальної критичної інфраструктури, — сказала пані Кірш. Поширити

Стикаючись зі значними викликами в енергетичному секторі, додала вона, Україні потрібно використовувати всі можливості для підвищення надійності, ефективності та безпеки енергопостачання.

Диверсифікація джерел енергії, в тому числі шляхом використання відновлюваної енергії та утилізація відпрацьованого тепла, підвищує енергетичну безпеку країни.

Василь Шкурaков, перший заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, розповів, що міністерство розробляє державну цільову економічну програму енергетичної модернізації підприємств теплогенерації.

Він подякував USAID ПЕБ за плідну спільну роботу, спрямовану на визначення кращих технічних рішень щодо модернізації систем централізованого теплопостачання.

Разом з міжнародними партнерами ми намагаємось знайти такі рішення, які дозволять нам підготуватись до наступного опалювального сезону з максимальним розумінням викликів щодо його проходження. Особливу увагу ми приділяємо когенерації, що допоможе якнайшвидше створити енергоефективні системи централізованого теплопостачання та забезпечити безперебійність надання відповідних комунальних послуг, — сказав пан Шкурaков. Поширити

Учасники семінару розглянули організаційно-технічні питання утилізації відпрацьованого тепла, зокрема з точки зору його ролі у підвищенні енергетичної та економічної ефективності систем теплопостачання, можливі технічні рішення використання скидного тепла та їх техніко-економічний вплив на системи теплопостачання, а також ознайомились з досвідом застосування скидного тепла та підвищили свою обізнаність щодо потенціалу його використання на підприємствах ЦТ.

Експерт з теплопостачання USAID ПЕБ Вадим Матковський презентував ключові європейські тенденції та перспективи утилізації скидного тепла для декарбонізації систем ЦТ.

Експерт зазначив, що енергетичне законодавство ЄС надає пріоритет прямому використанню скидного тепла для ЦТ, яке визнається джерелом чистої енергії, є критерієм досягнення ефективного ЦТ (з вимогою щодо поступового збільшення її частки до 2050 року) та використовується для виробництва теплової енергії у системах ЦТ як елемент «зеленого» фінансування.

Важливість питання утилізації скидного тепла зумовлена можливістю в перспективі зменшити залежність від викопного палива, забезпечити стійкість і надійність теплопостачання для споживачів, скоротити викиди парникових газів і шкідливих речовин при виробництві тепла, підвищити конкурентоспроможність промисловості та уповільнювати зростання цін на теплову енергію.

Експерт з теплопостачання USAID ПЕБ Євген Олійник зазначив, що нормативно-правова основа для розробки і впровадження обладнання для використання скидної теплової енергії потребує вдосконалення.

Це питання стосується як врегулювання термінології, так і вимог до проєктів будівництва.

Не менш важливим є визначення на державному рівні чітких цілей і стимулів для впровадження подібних проєктів.

Підприємства теплопостачання мають великий потенціал для впровадження енергозберігаючих заходів, пов’язаних з утилізацією теплової енергії на власних об’єктах генерації та можливість збуту такої енергії.

Сучасні технології використання теплової енергії скидного тепла дозволяють підвищити ефективність використання енергії палива на 4-11, а в окремих випадках навіть на 15-20%.

Експерти USAID ПЕБ поділились основними результатами опитування підприємств теплопостачання щодо використання скидного тепла:

окремі підприємства не мають жодного досвіду експлуатації економайзерів;

є незначний практичний досвід використання економайзерів і утилізаторів за типовими паровими і водогрійними котлами в т.ч. потужністю понад 10 МВт;

для широкого впровадження необхідні додаткові стимули та підтримка реалізації успішних пілотних проєктів.

Враховуючи потенційні вигоди та обсяги тепла, які зараз марно втрачаються у різних сферах, надзвичайно важливо, щоб сприяння економічно ефективній утилізації скидного тепла в системах ЦТ було визначено одним із пріоритетів державної політики України, — додав експерт з теплопостачання USAID ПЕБ Вадим Матковський. Поширити

Cпікери семінару також презентували бачення з наступних тем: