USAID ПЕБ сприяє інтеграції українського ринку електроенергії з європейським

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну посилило нагальність прийняття рішень направлених на вдосконалення регулювання оптових енергетичних ринків та розбудови надійної та стійкої енергетичної системи, що зрештою сприятиме повній інтеграції України з європейськими ринками.

Починаючи з 2019 року, USAID ПЕБ співпрацює з Урядом України, приватним та громадським сектором щодо стратегічного розвитку національного ринку електроенергії та імплементації європейського енергетичного законодавства, створюючи таким чином необхідні передумови для інтеграції українського ринку електричної енергії до європейського.

Результати цієї роботи призвели до низки змін на ринку електроенергії, включаючи від’єднання від російської енергосистеми та історичного досягнення – синхронізації української енергосистеми з Європейською мережею операторів системи передачі (ENTSO-E).

Сприяючи повній інтеграції України з ЄС, USAID ПЕБ в рамках проєкту “Оцінка та вдосконалення моделі ринку”, розпочав оцінку ринку електроенергії та взаємодію його ключових гравців на різних сегментах ринку .

Україна має успішний досвід впровадження ринкових реформ, і ПЕБ пишається тим, що відіграв важливу роль у цьому досягненні. Проєкт «Оцінка та вдосконалення моделі ринку» доповнює нашу діяльність у сфері реформування та розвитку ринку електроенергії. Відповідно, після понад чотирьох років з моменту запуску ринку у 2019 році, ми об’єктивно оцінимо модель та функціонування ринку електроенергії в Україні, ролі ключових гравців, а також те, як Україна може повноцінно інтегруватися з Європою, враховуючи нові ринкові тенденції, — зазначив доктор Фатіх Колмек, керівник групи ESP з електроенергетики та відновлюваних джерел енергії. Поширити

4 квітня USAID ПЕБ офіційно розпочав проєкт «Оцінка та вдосконалення моделі ринку» на заході, в якому взяли участь представники Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Міністерства енергетики України, Верховної Ради України, АТ “Оператор ринку”, Української енергетичної біржі та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Ця робота допоможе Україні відновити свій енергетичний сектор і сприятиме її майбутньому економічному зростанню та процвітанню, а також забезпечить мир і безпеку в Європі… Щоб повністю досягти інтеграції з ринком ЄС, Україна повинна відповідати регуляторним, технічним та економічним вимогам​, — зазначила відкриваючи захід Кетлін Кірш, заступник директора Офісу критичної інфраструктури USAID. Поширити

З огляду на успішну синхронізацію української системи з європейською та її кандидатуру на вступ до ЄС, країна вступає в нову фазу повної ринкової інтеграції та сполучення ринків. Тому зараз нам потрібно подивитися на те, як ринок буде функціонувати в майбутньому з підвищеною ліквідністю, більшою конкуренцією та зменшенням концентрації ринкової влади. Все це має бути узгоджено з практикою та реаліями ЄС, особливо з огляду на нещодавні рішення ЄС щодо моделі внутрішнього ринку електроенергії, — додав Доктор Колмек. Поширити

Член НКРЕКП Дмитро Коваленко також підкреслив, що розвиток стабільного, прозорого, конкурентного ринку в Україні залежить від адаптації європейських правил.

Проєкт допоможе українським законотворцям спрямувати майбутній розвиток ринку та внести необхідні зміни до нормативно-правової бази, що регулює ринок електроенергії. В результаті, оновлене законодавство сприятиме розвитку конкуренції, підвищенню безпеки постачання електричної енергії для комерційних, побутових та промислових споживачів, а також підтримає їхню активну участь в роботі ринку електричної енергії.

Наступними кроками USAID ПЕБ буде негайний початок роботи з ключовими учасниками ринку для оцінки функціонування оптового ринку електроенергії та ролей ключових гравців, а також надання на регулярній основі інформації щодо реалізації проєкту зацікавленим сторонам.

Зусилля USAID дають змогу Україні продовжувати програму реформування енергетичного сектору, підтримуючи її зусилля направлені на повну інтеграцію України з Європейським Союзом.