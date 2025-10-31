В Україні знайшли рідкісний ВАЗ-2101 1972 року у заводському стані

В Україні виявили справжню «капсулу часу» — один із найрідкісніших збережених екземплярів легендарних «Жигулів» — ВАЗ-2101 1972 року випуску. Автомобіль тривалий час працював на кіностудії імені Довженко, брав участь у зйомках відеокліпів, кінофільмів та виставках різного рівня, дивом дійшов до наших днів у повністю заводському стані, без реставрації чи втручань, і виглядає так, ніби щойно зійшов з конвеєра Тольятті понад пів століття тому.

Ця «Копійка» — представник перших років виробництва легендарної моделі, коли автомобілі ще виготовлялися з високим контролем якості та з використанням оригінальних імпортних комплектуючих. Саме тому такі «Жигулі» часто називають «італійськими» — на початку 1970-х АвтоВАЗ випускав їх за ліцензією Fiat 124.

ВАЗ-2101 — це ліцензована копія італійського Fiat 124, який у 1967 році був визнаний «Автомобілем року» в Європі. Італійці допомогли радянським інженерам не лише з документацією, а й з організацією виробництва. Перші серії «Копійок» навіть комплектувалися італійськими карбюраторами Weber, генераторами Marelli та іншими імпортними деталями.

Власник «Копійки» зберігав машину у теплому, сухому гаражі протягом десятиліть. На кузові відсутні будь-які сліди іржі чи фарбування, усі панелі — рідні, з первісними зазорами та гвинтами з заводським клеймом. Навіть шини — оригінальні, із дрібним протектором, що підтверджує мінімальний пробіг.

Салон зберігся практично без слідів експлуатації: сидіння, обшивка дверей, панель приладів і навіть гумові ущільнювачі — все автентичне та у відмінному стані.

Під капотом — класичний бензиновий двигун об’ємом 1,2 л (64 к. с.) у парі з 4-ступеневою механічною коробкою передач. Двигун запускається з півоберту, рівномірно працює на холостих обертах і не має жодних підтікань.

Електрика, освітлення, гальмівна система — все функціонує бездоганно. У ті часи «Копійка» вважалася технічним проривом: мала незалежну передню підвіску, задній міст на ресорах, сучасну для того часу панель приладів і прогресивну вентиляцію салону.

Максимальна швидкість — 142 км/год, розгін до 100 км/год займав близько 20 секунд, що для радянського седана 1970-х було гідним результатом.

Подібні екземпляри сьогодні трапляються вкрай рідко, адже більшість «Жигулів» давно втратили первісний вигляд через десятиліття експлуатації.

Цей ВАЗ-2101 можна вважати музейним експонатом або колекційним раритетом.

Автомобіль виставлено на продаж за 1,9 млн грн — сума, співмірна з вартістю нового бюджетного седана. Та для поціновувачів автомобільної історії та оригінальних радянських машин — це безцінна знахідка, яка дозволяє побачити, якими «Копійки» виходили з заводу понад півстоліття тому.