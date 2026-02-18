Виставу "Синій птах" номіновано на Премію імені Лесі Українки

Виставу “Синій птах” Київського академічного театру ляльок подано на здобуття Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва за 2025 рік.

Над постановкою працювала творча команда театру: співавтор інсценівки та режисер-постановник — Ігор Гулий, співавторка інсценівки та режисерка — Лідія Філовська, художник — заслужений художник України Микола Данько (ТВЗК «Київський академічний театр ляльок»).

«Для нас це не просто вистава, а розмова з дітьми про пошук світла, надії та внутрішньої опори. Вірю, що саме такі історії сьогодні особливо потрібні юному глядачеві», — зазначив директор-художній керівник театру Ігор Гулий.

Постановка «Синій птах» стала однією з ключових робіт театру в репертуарі для дітей та юнацтва, поєднавши класичний літературний матеріал із сучасною сценічною мовою театру ляльок. За словами керівництва закладу, номінація на премію є важливим кроком у визнанні системної роботи колективу над якісним дитячим театральним продуктом.

Подання вистави на здобуття престижної державної відзнаки підтверджує послідовний курс театру на створення змістовних, художньо цілісних постановок для юної аудиторії та розвиток українського сценічного мистецтва.