Виставу "Синій птах" номіновано на Премію імені Лесі Українки

Виставу “Синій птах” Київського академічного театру ляльок подано на здобуття Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва за 2025 рік.
Головні тези:
- Вистава “Синій птах” Київського академічного театру ляльок була номінована на Премію Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за 2025 рік.
- Постановка стала однією з ключових робіт театру в репертуарі для дітей та юнацтва, поєднуючи класичний літературний матеріал зі сучасною сценічною мовою.
- Директор-художній керівник театру вірить, що історії про пошук світла, надії та внутрішньої опори особливо важливі для молодої аудиторії.
- Номінація на премію є визнанням якісної дитячої театральної продукції та розвитку українського сценічного мистецтва.
- Подання вистави “Синій птах” на премію свідчить про системну роботу театру над створенням цікавих та художньо цілісних постановок для молодої аудиторії.
Над постановкою працювала творча команда театру: співавтор інсценівки та режисер-постановник — Ігор Гулий, співавторка інсценівки та режисерка — Лідія Філовська, художник — заслужений художник України Микола Данько (ТВЗК «Київський академічний театр ляльок»).
Постановка «Синій птах» стала однією з ключових робіт театру в репертуарі для дітей та юнацтва, поєднавши класичний літературний матеріал із сучасною сценічною мовою театру ляльок. За словами керівництва закладу, номінація на премію є важливим кроком у визнанні системної роботи колективу над якісним дитячим театральним продуктом.
Подання вистави на здобуття престижної державної відзнаки підтверджує послідовний курс театру на створення змістовних, художньо цілісних постановок для юної аудиторії та розвиток українського сценічного мистецтва.