За підсумками 2025 року WayForPay посилив позиції на ринку онлайн-платежів України

2025 рік став для WayForPay Україна роком стабільного зростання, масштабування продуктової екосистеми та зміцнення партнерств з українським бізнесом. Компанія зберегла темпи підключення нових клієнтів на рівні попереднього року, розширила функціональність сервісів і посилила технологічну інфраструктуру, забезпечивши мерчантам надійну й передбачувану роботу платежів.

Водночас одним із ключових факторів довіри ринку залишилася тарифна політика: комісія на послуги WayForPay протягом року зберігалася на рівні 2%, без прихованих доплат і ускладнених умов. Для малого та середнього бізнесу це означає прозору економіку та можливість впевнено планувати маржинальність під час масштабування продажів.

Стабільний приріст нових клієнтів

За підсумками року WayForPay утримав високий рівень підключень і активності бізнесу.

У відносних показниках:

кількість реєстрацій становила близько 107% від рівня 2024 року;

кількість активованих мерчантів — близько 106%;

конверсія з реєстрації у повноцінний запуск продажів залишилася майже незмінною — понад 98% від торішнього показника;

щомісячний темп підключень залишався стабільним протягом усього року.

Таким чином, компанія продовжила системно розширювати клієнтську базу та забезпечувати сталий приплив нових проєктів — від інтернет-магазинів і сервісних компаній до освітніх платформ і заходів.

Розвиток продуктової екосистеми

Одним із головних драйверів 2025 року стало активніше використання продуктів WayForPay всередині наявної бази мерчантів. Бізнес дедалі частіше підключає одразу кілька інструментів — від класичного еквайрингу до підписок і спеціалізованих рішень.



За підсумками року більшість продуктових напрямів продемонстрували впевнене зростання оборотів у відносних показниках.

Інструменти для інтернет-магазинів показали приріст приблизно на 24% рік до року, підтверджуючи стабільний попит з боку e-commerce та підприємців, яким важливі швидкі інтеграції й готові модулі для популярних CMS.

Сервіс продажу квитків і заходів став одним із найдинамічніших напрямів - обороти зросли майже на 50%. Відновлення та розвиток офлайн-подій, конференцій і освітніх програм сформували високий попит на готову білетну інфраструктуру.

Категорія інфопродуктів і цифрового контенту зросла приблизно на 18%. Онлайн-курси, консультації та цифрові сервіси продовжують активно переходити у формат прямих продажів через платіжні сторінки та посилання.

Найбільш вражаючу динаміку продемонстрували підписки та рекурентні платежі: обсяг операцій зріс більш ніж у чотири рази порівняно з попереднім роком. Все більше компаній впроваджують модель регулярних списань, а вбудовані інструменти WayForPay дозволяють запускати її без складної розробки.

За іншими рішеннями також збереглася позитивна динаміка, що підтверджує загальний тренд на глибшу інтеграцію платформи в операційні процеси бізнесу.

У підсумку WayForPay стає для підприємців не просто способом приймати карткові платежі, а повноцінною інфраструктурою монетизації.

Технологічна надійність

Паралельно компанія інвестувала в масштабування платформи та підвищення стабільності.

Протягом року було оновлено ключові компоненти інфраструктури, що дозволило:

• прискорити обробку транзакцій;

• підвищити відмовостійкість системи;

• забезпечити стабільну роботу під час пікових навантажень;

• посилити антифрод-моделі та захист даних.

Для мерчантів це безпосередньо означає вищу конверсію оплат, менше технічних збоїв і зниження ризиків.

Чому бізнес обирає WayForPay

Поєднання прозорих тарифів, простого підключення та широкого набору інструментів робить платформу зручною для компаній будь-якого масштабу.

Клієнти отримують:

фіксовану й зрозумілу комісію 2%;

швидкий старт без складних інтеграцій;

готові платіжні сторінки та посилання для продажів;

підтримку підписок і повторних списань;

рішення для інтернет-магазинів, заходів і цифрових продуктів;

локальну експертизу та підтримку українського ринку.

Підсумки

2025 рік підтвердив стійкість стратегії WayForPay. Компанія зберегла масштаб залучення нових клієнтів, забезпечила зростання за ключовими продуктами та продовжила інвестувати в технології, не підвищуючи вартість послуг для бізнесу.

Така комбінація — стабільні підключення, розвиток функціональності та незмінна комісія — формує міцну основу для подальшого розширення й робить WayForPay одним із найпривабливіших партнерів для українського онлайн-бізнесу.

Довідково