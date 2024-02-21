Зміцнення енергетичної безпеки України через власне свідоме споживання вважаю особистим внеском
Категорія
Технології
Дата публікації

Зміцнення енергетичної безпеки України через власне свідоме споживання вважаю особистим внеском

Данило Бурлай
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Джерело:  USAID Проєкт енергетичної безпеки

Про важливість особистого внеску у зміцнення енергетичної безпеки України з редакцією online.ua у своєму есе поділився Данило Бурлай, переможець конкурсу есе серед молоді про енергетичну безпеку, який провів USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ).

З початком повномасштабного вторгнення, об’єкти критичної інфраструктури стали мішенню навмисних прицільних ворожих обстрілів.

Електричні підстанції горіли, ніби факели, трансформатори cпалахували, як вогнища, а магістральні мережі рвалися, як ниточки. Саме тоді ми всі відчули, наскільки важливою є енергетична безпека.

Можна скористатись різними значеннями термінів, щоб розкрити поняття «енергетична безпека», але я відповім на це питання по іншому: «Україна — живий організм. А енергетична безпека — це передумова для життя та функціонування цього організму. Ця безпека — це пульс, серцебиття. По жилах цього організму — артеріям енергетичних мереж — тече енергія, яка дає змогу нашій економіці триматись на плаву попри війну».

Зміцнення енергетичної безпеки України є важливим не лише для нашої країни, але і для кожного з нас особисто. Це як cпільний підйом на гору, де роль і участь кожного — важлива.

Для України питання енергобезпеки — це питання виживання та незалежності, забезпечення роботи підприємcтв і їхнього подальшого розвитку.

Для мене особисто, енергетична безпека країни — це і мій особистий захист, щит у найтемнішу годину, світло й тепло для моєї родини. Моя роль у зміцненні енергетичної безпеки України полягає, передусім, в розумінні важливості енергетичної стабільності.

Я — свідомий споживач енергії, вимикаю прилади, якими не користуюсь, разом з родиною працюємо над впровадженням енергоефективних технологій вдома.

А зміцнення енергетичної безпеки України через власне свідоме споживання вважаю своїм особистим внеском і обов’язком перед співгромадянами.

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