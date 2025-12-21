«Зрадники» на Sweet TV: перша українська версія The Traitors у серці Карпат

В українських медіа відбулася важлива подія — старт нового реаліті-шоу, яке стало справжнім відкриттям для шанувальників якісного контенту. Проект під назвою «Зрадники» виявився першим українським варіантом всесвітньо відомого формату The Traitors і з'явився на платформі Sweet TV 31 жовтня 2025 року. Ця концепція, котра здобула понад 15 престижних нагород, включаючи BAFTA та Emmy, зараз інтегрується в українську культуру, поєднуючи елементи психологічних драм та атмосферу містичних детективів середньовіччя.

Успішна адаптація міжнародного формату до українського контексту

Неймовірна популярність The Traitors пояснюється його оригінальним поєднанням стратегічних ігор, психологічних трилерів і динамічних завдань. У травні 2025 року компанія SWEET.TV отримала права на адаптацію формату та зібрала команду професіоналів, яка раніше працювала над популярними проектами для HBO та Apple TV+. Зйомки проходили в кінці весни в палаці Шенборнів у Закарпатті — місці, що гарно поєднує українські традиції з європейською архітектурною естетикою.

В українській версії збереглися ключові принципи: 22 учасники у стародавньому замку поділяються на команди «вірних» та «зрадників». Вірні мають встановити, хто з них зрадник і усунути його з гри, тоді як зрадники намагаються таємно позбутися своїх суперників до фінального туру. Щодня команди виконують різні завдання для збільшення призового фонду, а вночі зрадники потайки усувають одного з вірних. Після цього відбувається голосування за круглим столом, під час якого визначається, хто залишить замок. Якщо в фіналі залишаються тільки вірні, вони розділяють пів мільйона гривень; якщо ж хоча б один зрадник доживе до кінця, він отримує всю суму.

Локація та натхненна атмосфера карпатських легенд: палац Шенборнів

Для зйомок було обрано палац Шенборнів — чудовий архітектурний шедевр у Закарпатті. Варто відзначити, що приміщення вимагало певних підготовок, але команда Sweet TV провела реставрацію, наповнивши інтер'єр антикварними меблями, гобеленами та картинами, що допомогло створити атмосферу легендарного маєтку. Декорації виконані в стилістиці полювання, а багато предметів XVIII-XIX століття залишилися в палаці після завершення зйомок.

Цей проєкт «Зрадники шоу» не тільки відтворює потрібну атмосферу, але й переповнений місцевими легендами і карпатською міфологією. Приблизно половина завдань базується на реальних українських міфах, в той час як інша частина є оригінальним творінням команди. Адаптувати місцеві легенди допоміг письменник і культуролог Остап Українець, який став консультантом проекту. Символами української версії стали роза вітрів — емблема шоу, що прикрашає замок, а також сокіл, який символізує гостроту розуму; крім того, присутній ліше — історичний талісман роду Шенборнів, що асоціюється з відвагою і стійкістю.

Ведучий та творча команда

Ведучим програми призначили актора та театрального режисера Олексія Гнатковського, відомого за роллю Івана Довбуша у фільмі «Довбуш». Це реаліті стало його першим досвідом у такому жанрі; він відзначив, що під час війни прагне створювати якісний український контент та підтримувати національні цінності. Шоуранерка Sweet TV Originals Олена Кричковська зазначає, що вибір ведучого вимагав поєднання харизми, впевненості та дотепності, і Гнатковський виявився «одержимим грою», що додає напруження до атмосфери.

На думку Кричковської, для української адаптації сформували команду з понад 15-річним досвідом у виробництві реаліті. Зйомки проходили в максимально комфортних умовах: оператори працювали в зручних місцях, а інтерв'ю з учасниками проводили без участі журналістів. Формат шоу забезпечує абсолютну незалежність продюсерів від зовнішніх впливів, що дозволяє учасникам вільно висловлювати свої справжні емоції та розробляти стратегії без сторонніх порад.

Прем’єра, епізоди та можливості перегляду

«Зрадники» вперше з'явилися на Sweet TV 31 жовтня 2025 року. Перша серія доступна безкоштовно, нові епізоди (усього десять) виходять щочетверга. Тривалість кожної серії становить 73 хвилини. Переглянути шоу можна на будь-якому пристрої: телевізорі, смартфоні, планшеті чи комп'ютері — для цього достатньо оформити підписку на Sweet TV.

Чому варто звернути увагу на цю програму

Українські «Зрадники» — це не просто розважальне шоу. Воно поєднує психологічну напругу, витончені стратегії та дух карпатських легенд. Шоу розкриває, як у критичних ситуаціях та в умовах ізоляції проявляються істинні риси людей, а також показує, що насправді ховається за масками довіри та зради. Завдяки високій якості виробництва, несподіваним сюжетним поворотам і національній самобутності, проект уже став популярним і зайняв одну з провідних позицій серед осінніх прем'єр. Не пропустіть шанс зануритися в світ «Зрадників» на Sweet TV, щоб випробувати гру, в якій кожне слово і дія можуть мати вирішальне значення.