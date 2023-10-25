1760 об'єктів інфраструктури на Хмельниччині пошкоджено через нічну атаку дронів армії РФ

На Хмельниччині внаслідок атаки дронів росіян минулої ночі постраждали 1760 цивільних об'єктів: 282 багатоквартирні будинки, 1 404 приватні та 74 об'єкти соціальної інфраструктури.
Масові руйнування на Хмельниччині
У Хмельницькій області через нічну повітряну російську атаку постраждало 1 760 цивільних об'єктів, зокрема 282 багатоквартирні будинки.
Про це повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін в етері Радіо Свобода.
За словами чиновника, це ще перші підрахунки.
Міський голова міста Славута Сидор розповів в етері Радіо Свобода, що 20 постраждалих людей досі перебувають у лікарні.
Атака дронів на Хмельниччині
У ніч на 25 жовтня ворог завдав удару по території неподалік Хмельницької АЕС.
Внаслідок вибуху було пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах.
Президент України Володимир Зеленський у зверненні 25 жовтня підтвердив, що ціллю російських дронів уночі, ймовірно, була Хмельницька АЕС, там триває фіксація шкоди.
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