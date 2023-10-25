1760 об'єктів інфраструктури на Хмельниччині пошкоджено через нічну атаку дронів армії РФ

На Хмельниччині внаслідок атаки дронів росіян минулої ночі постраждали 1760 цивільних об'єктів: 282 багатоквартирні будинки, 1 404 приватні та 74 об'єкти соціальної інфраструктури.

Масові руйнування на Хмельниччині

У Хмельницькій області через нічну повітряну російську атаку постраждало 1 760 цивільних об'єктів, зокрема 282 багатоквартирні будинки.

Про це повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін в етері Радіо Свобода.

На Хмельниччині внаслідок удару дронів армії РФ минулої ночі постраждали 1760 цивільних обєктів. Зокрема, йдеться про 282 багатоквартирні будинки, 1 404 приватні та 74 об'єкти соціальної інфраструктури. З них 41 освітянський об’єкт, 6 сфери охорони здоров’я, 14 закладів культури і 2 церкви. Поширити

За словами чиновника, це ще перші підрахунки.

Міський голова міста Славута Сидор розповів в етері Радіо Свобода, що 20 постраждалих людей досі перебувають у лікарні.

20 людей досі в лікарні, з них двоє – у тяжкому стані в реанімації. Каже, що вибухова хвиля від падіння БПЛА "мала величезний радіус" і пошкодила пів міста: з близько 500 багатоповерхівок – 300 мають ті чи інші пошкодження. Також "практично всі школи і всі садочки, без виключення. Лікарня теж має величезні пошкодження". Поширити

Атака дронів на Хмельниччині

У ніч на 25 жовтня ворог завдав удару по території неподалік Хмельницької АЕС.

Внаслідок вибуху було пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні 25 жовтня підтвердив, що ціллю російських дронів уночі, ймовірно, була Хмельницька АЕС, там триває фіксація шкоди.