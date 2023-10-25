1760 об'єктів інфраструктури на Хмельниччині пошкоджено через нічну атаку дронів армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

1760 об'єктів інфраструктури на Хмельниччині пошкоджено через нічну атаку дронів армії РФ

Хмельницька ОВА
Хмельниччина

На Хмельниччині внаслідок атаки дронів росіян минулої ночі постраждали 1760 цивільних об'єктів: 282 багатоквартирні будинки, 1 404 приватні та 74 об'єкти соціальної інфраструктури. 

Масові руйнування на Хмельниччині

У Хмельницькій області через нічну повітряну російську атаку постраждало 1 760 цивільних об'єктів, зокрема 282 багатоквартирні будинки.

Про це повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін в етері Радіо Свобода.

На Хмельниччині внаслідок удару дронів армії РФ минулої ночі постраждали 1760 цивільних обєктів. Зокрема, йдеться про 282 багатоквартирні будинки, 1 404 приватні та 74 об'єкти соціальної інфраструктури. З них 41 освітянський об’єкт, 6 сфери охорони здоров’я, 14 закладів культури і 2 церкви.

За словами чиновника, це ще перші підрахунки.

Міський голова міста Славута Сидор розповів в етері Радіо Свобода, що 20 постраждалих людей досі перебувають у лікарні.

20 людей досі в лікарні, з них двоє – у тяжкому стані в реанімації. Каже, що вибухова хвиля від падіння БПЛА "мала величезний радіус" і пошкодила пів міста: з близько 500 багатоповерхівок – 300 мають ті чи інші пошкодження. Також "практично всі школи і всі садочки, без виключення. Лікарня теж має величезні пошкодження".

Атака дронів на Хмельниччині

У ніч на 25 жовтня ворог завдав удару по території неподалік Хмельницької АЕС.

Внаслідок вибуху було пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні 25 жовтня підтвердив, що ціллю російських дронів уночі, ймовірно, була Хмельницька АЕС, там триває фіксація шкоди.

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