1760 объектов инфраструктуры в Хмельницкой области повреждены из-за ночной атаки дронов армии РФ

На Хмельниччине в результате удара дронами россиян минувшей ночью пострадали 1760 гражданских объектов: 282 многоквартирных дома, 1404 частных и 74 объекта социальной инфраструктуры.

Массовые разрушения в Хмельницкой области

В Хмельницкой области из-за ночной воздушной российской атаки пострадали 1 760 гражданских объектов, в том числе 282 многоквартирных дома.

Об этом сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин в эфире Радио Свобода.

На Хмельниччине в результате удара дронов армии РФ минувшей ночью пострадали 1760 гражданских объектов. В частности, речь идет о 282 многоквартирных домах, 1 404 частных и 74 объектах социальной инфраструктуры. Из них 41 образовательный объект, 6 сферы здравоохранения, 14 заведений культуры и 2 церкви. Поделиться

По словам чиновника, это первые подсчеты.

Мэр города Славута Сидор рассказал в эфире Радио Свобода, что 20 пострадавших людей до сих пор находятся в больнице.

20 человек до сих пор в больнице, из них двое – в тяжелом состоянии в реанимации. Говорит, что взрывная волна от падения БПЛА "имела огромный радиус" и повредила пол города: из около 500 многоэтажек – 300 имеют те или иные повреждения. Также "практически все школы и все садики, без исключения. Больница тоже имеет огромные повреждения". Поделиться

Атака дронов в Хмельницкой области

В ночь на 25 октября враг нанес удар по территории неподалеку от Хмельницкой АЭС.

В результате взрыва были повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении 25 октября подтвердил, что целью российских дронов ночью, вероятно, была Хмельницкая АЭС, там идет фиксация ущерба.