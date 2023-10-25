1760 объектов инфраструктуры в Хмельницкой области повреждены из-за ночной атаки дронов армии РФ

На Хмельниччине в результате удара дронами россиян минувшей ночью пострадали 1760 гражданских объектов: 282 многоквартирных дома, 1404 частных и 74 объекта социальной инфраструктуры.
Массовые разрушения в Хмельницкой области
В Хмельницкой области из-за ночной воздушной российской атаки пострадали 1 760 гражданских объектов, в том числе 282 многоквартирных дома.
Об этом сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин в эфире Радио Свобода.
По словам чиновника, это первые подсчеты.
Мэр города Славута Сидор рассказал в эфире Радио Свобода, что 20 пострадавших людей до сих пор находятся в больнице.
Атака дронов в Хмельницкой области
В ночь на 25 октября враг нанес удар по территории неподалеку от Хмельницкой АЭС.
В результате взрыва были повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах.
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении 25 октября подтвердил, что целью российских дронов ночью, вероятно, была Хмельницкая АЭС, там идет фиксация ущерба.
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