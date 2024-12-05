40% грошей, сплачених українському виробнику, повертаються до бюджету, — Олег Мітрохін
Категорія
Економіка
Дата публікації

40% грошей, сплачених українському виробнику, повертаються до бюджету, — Олег Мітрохін

40% грошей, сплачених українському виробнику, повертаються до бюджету, — Олег Мітрохін
Джерело:  NV

Локалізація — тобто політика пріоритету державних закупівель у національного виробника — забезпечує десятки тисяч робочих місць для українців, а 40% грошей, сплачених державою українському виробнику, повертаються до бюджету у вигляді податків.

Головні тези:

  • Локалізація дозволяє повернути до бюджету до 40% грошей, сплачених українському виробнику, у вигляді податків.
  • Замовлення у вітчизняних виробників стимулюють економіку, створюють робочі місця і наповнюють бюджет.
  • Українські виробники демонструють високу якість та дотримуються термінів виробництва, що особливо важливо у період війни.
  • Міністерство економіки планує обов’язкову частку локалізації у 25% для продукції легкої промисловості з 2025 року, що стимулюватиме розвиток виробництва в Україні.
  • Локалізація є критично важливою стратегією не лише для підтримки українського виробника, а й для забезпечення національної економіки в умовах війни.

При замовленні в іноземного виробника повертається від 0 до 10-15%. Про це у своїй колонці написав український підприємець Олег Мітрохін. 

Коли продукція виробляється всередині країни, ризики затримок або зривів поставок мінімізуються. Тим більше, що українські приватні виробники, навіть працюючи під обстрілами й у складних умовах, демонструють високу якість і дотримуються термінів, на відміну від деяких іноземних компаній чи державних підрядників, пояснює підприємець.

Крім того, закупівлі у вітчизняних виробників стимулюють економіку, створюють робочі місця і наповнюють бюджет, що є критично важливим у період війни. 

Міністерство економіки планує затвердити проєкт постанови, який передбачає обов’язкову частку локалізації у 25% для продукції легкої промисловості з 2025 року, з подальшим підвищенням цього показника до 40%.

Це дозволить не тільки запобігти зловживанням із прихованим імпортом, але й гарантувати, що державні кошти підтримуватимуть українського виробника, пояснює автор.

Олег Мітрохін — бізнесмен, власник компанії МІК. Компанія МІК — провідний український виробник спецодягу для різних галузей, зокрема для промисловості, будівництва та сфери безпеки.

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