40% денег, уплаченных украинскому производителю, возвращаются в бюджет, — Олег Митрохин

Локализация, то есть политика приоритета государственных закупок у национального производителя, обеспечивает десятки тысяч рабочих мест для украинцев, а 40% денег, уплаченных государством украинскому производителю, возвращаются в бюджет в виде налогов.

При заказе у иностранного производителя возвращается от 0 до 10-15%. Об этом в своей колонке написал украинский предприниматель Олег Митрохин.

Когда продукция производится внутри страны, риск задержек или срывов поставок минимизируется. Тем более что украинские частные производители, даже работая под обстрелами и в сложных условиях, демонстрируют высокое качество и соблюдают сроки, в отличие от некоторых иностранных компаний или государственных подрядчиков, объясняет предприниматель.

Кроме того, закупки у отечественных производителей стимулируют экономику, создают рабочие места и наполняют бюджет, что критически важно в период войны.

Министерство экономики планирует утвердить проект постановления, предусматривающий обязательную долю локализации в 25% для продукции легкой промышленности с 2025 года, с последующим повышением этого показателя до 40% .

Это позволит не только предотвратить злоупотребления со скрытым импортом, но и гарантировать, что государственные средства будут поддерживать украинского производителя, объясняет автор.