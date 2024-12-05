40% денег, уплаченных украинскому производителю, возвращаются в бюджет, — Олег Митрохин
Категория
Экономика
Дата публикации

40% денег, уплаченных украинскому производителю, возвращаются в бюджет, — Олег Митрохин

40% денег, уплаченных украинскому производителю, возвращаются в бюджет, — Олег Митрохин
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Источник:  NV

Локализация, то есть политика приоритета государственных закупок у национального производителя, обеспечивает десятки тысяч рабочих мест для украинцев, а 40% денег, уплаченных государством украинскому производителю, возвращаются в бюджет в виде налогов.

Главные тезисы

  • Локализация приоритетных государственных закупок украинскими производителями обеспечивает рабочие места и возвращает до 40% уплаченных денег в бюджет через налоги.
  • Украинские производители демонстрируют высокое качество и соблюдают сроки производства, что особенно важно в условиях войны.
  • Министерство экономики Украины планирует внедрить обязательную долю локализации в 25% продукции легкой промышленности с 2025 года для стимулирования развития производства в стране.
  • Закупки у отечественных производителей способствуют экономическому росту, созданию рабочих мест и наполнению бюджета, что особенно важно в период военных действий.

При заказе у иностранного производителя возвращается от 0 до 10-15%. Об этом в своей колонке написал украинский предприниматель Олег Митрохин.

Когда продукция производится внутри страны, риск задержек или срывов поставок минимизируется. Тем более что украинские частные производители, даже работая под обстрелами и в сложных условиях, демонстрируют высокое качество и соблюдают сроки, в отличие от некоторых иностранных компаний или государственных подрядчиков, объясняет предприниматель.

Кроме того, закупки у отечественных производителей стимулируют экономику, создают рабочие места и наполняют бюджет, что критически важно в период войны.

Министерство экономики планирует утвердить проект постановления, предусматривающий обязательную долю локализации в 25% для продукции легкой промышленности с 2025 года, с последующим повышением этого показателя до 40% .

Это позволит не только предотвратить злоупотребления со скрытым импортом, но и гарантировать, что государственные средства будут поддерживать украинского производителя, объясняет автор.

Олег Митрохин – бизнесмен, владелец компании МИК. Компания МИК является ведущим украинским производителем спецодежды для различных отраслей, в частности для промышленности, строительства и сферы безопасности.

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