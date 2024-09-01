6 років та 1 день жаху. Важливі факти про Другу світову війну у 85 річницю її початку
Категорія
Світ
Дата публікації

6 років та 1 день жаху. Важливі факти про Другу світову війну у 85 річницю її початку

Друга світова війна
Джерело:  online.ua

1 вересня 1939 року —  85 років тому — німецькі війська розпочали вторгнення в  Польщу, що й стало початком Другої світової війни. Протягом 6 років та одного дня загинули понад 60 мільйонів людей — такою була ціна безумства диктатора Адольфа Гітлера та його союзників, серед яких спочатку був і радянський самодержавець Йосип Сталін.

Головні тези:

  • У війні брали участь понад 60 держав, а бойові дії точилися на території 40 з них.
  • Ключові події: укладання таємного договору між СРСР та Третім Рейхом, напади СРСР на Польщу та Фінляндію, атомні бомбардування Хіросіми та Наґасакі.
  • Друга світова війна була однією з найжахливіших подій в історії, однак офіційно її досі не завершено.

Важливі факти про Другу світову війну

Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 і тривала до 2 вересня 1945, тобто 6 років і 1 день.

Воєнні дії точилися на територіях 40 країн світу, загалом учасницями війни стали понад 60 держав.

На боці Об’єднаних Націй воювали українці у складі армій Великої Британії та Канади (45 тисяч осіб), Польщі (120 тисяч), СРСР (більше ніж 7 мільйонів), США (80 тисяч) і Франції (6 тисяч), а також визвольного руху в самій Україні (100 тисяч в УПА) – разом понад 7 мільйонів осіб. Насправді оцінки істориків різняться.

23 серпня 1939 року СРСР підписує з Третім Рейхом договір про ненапад. За тиждень Рейх за підтримки СРСР розпочне світову війну.

Радянський Союз вступив у світову війну за 17 днів після її початку, атакувавши слідом за Гітлером Польську республіку.

30 листопада 1939 року СРСР напав на Фінляндію, розпочавши радянсько-фінську війну. За розв'язання війни СРСР виключено з Ліги Націй, тогочасного аналогу ООН.

Кількість росіян, що воювали за Рейх, оцінюється у 400 тис осіб. Із росіян було сформовано понад 20 військових загонів, частин і підрозділів армії Рейху та його союзників.

7 грудня 1941 року Японія раптовим нападом на американську військову базу на Гавайських островах Перл-Гарбор розпочала війну проти США.

Після капітуляції Франції її союзниця Британія змушена атакувати французький флот, щоб той не дістався німцям.

Генерал Власов, який у складі Радянської Армії командував обороною Києва та Москви, у 1942 році потрапив у полон і перейшов на сторону Рейху, де очолив – «Русскую освободительную армию».

У 1944 році у Варшаві спалахнуло найбільше за всю війну повстання проти німців. Радянські війська навмисно зупинили просування до Варшави, аби надати німцям змогу розправитись із польськими повстанцями.

6 серпня 1945 року на японську Хіросіму, а за три дні на Наґасакі американцями скинуто атомні бомби. За два дні після того СРСР оголосив війну Японії.

Офіційно Другу світову не завершено й досі. росія та Японія так і не підписали мирний договір.

Японський офіцер Онода Хіроо протягом 30 років воював проти американців на Філіппінах, не знаючи про закінчення Другої світової війни й поразку у ній Японії.

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