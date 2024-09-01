6 лет и 1 день ужаса. Важные факты о Второй мировой войне в 85-ю годовщину ее начала
Категория
Мир
Дата публикации

6 лет и 1 день ужаса. Важные факты о Второй мировой войне в 85-ю годовщину ее начала

Вторая мировая война
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Источник:  online.ua

1 сентября 1939 года – 85 лет назад – немецкие войска начали вторжение в Польшу, что и стало началом Второй мировой войны. За шесть лет погибли более 60 миллионов человек — такова была цена безумия диктатора Адольфа Гитлера и его союзников, среди которых сначала был и советский тиран Иосиф Сталин.

Главные тезисы

  • В войне участвовали более 60 государств, а боевые действия шли на территории 40 из них.
  • Ключевые события: заключение тайного договора между СССР и Третьим Рейхом, нападения СССР на Польшу и Финляндию, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
  • Вторая мировая война была одним из самых ужасных событий в истории, однако официально она до сих пор не завершена.

Важные факты о Второй мировой войне

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года и продолжалась до 2 сентября 1945, то есть 6 лет и 1 день.

Военные действия шли на территориях 40 стран мира, в целом участницами войны стали более 60 государств.

На стороне Объединенных Наций воевали украинцы в составе армий Великобритании и Канады (45 тысяч человек), Польши (120 тысяч), СССР (более 7 миллионов), США (80 тысяч) и Франции (6 тысяч), а также освободительного движения в самой Украине (100 тысяч в УПА) — вместе более 7 миллионов человек. На самом деле оценки историков разнятся.

23 августа 1939 г. СССР подписывает с Третьим Рейхом договор о ненападении. Через неделю Рейх при поддержке СССР начнет мировую войну.

Советский Союз вступил в мировую войну через 17 дней после ее начала, атаковав вслед за Гитлером Польскую республику.

30 ноября 1939 г. СССР напал на Финляндию, начав советско-финскую войну. За развязывание войны СССР исключен из Лиги Наций, аналога того времени ООН.

Количество россиян, воевавших за Рейх, оценивается в 400 тыс. человек. Из россиян было сформировано более 20 военных отрядов, частей и подразделений армии Рейха и его союзников.

7 декабря 1941 г. Япония внезапным нападением на американскую военную базу на Гавайских островах Перл-Гарбор начала войну против США.

После капитуляции Франции ее союзница Британия вынуждена атаковать французский флот, чтобы тот не достался немцам.

Генерал Власов, командовавший в составе Советской Армии обороной Киева и Москвы, в 1942 году попал в плен и перешел на сторону Рейха, где возглавил — «Русскую освободительную армию».

В 1944 году в Варшаве вспыхнуло самое большое за всю войну восстание против немцев. Советские войска намеренно остановили продвижение в Варшаву, чтобы предоставить немцам возможность расправиться с польскими повстанцами.

6 августа 1945 года на японскую Хиросиму, а через три дня на Нагасаки американцами сброшены атомные бомбы. Через два дня после того СССР объявил войну Японии.

Официально Вторая мировая не завершена до сих пор. Россия и Япония так и не подписали мирный договор.

Японский офицер Онода Хироо в течение 30 лет воевал против американцев на Филиппинах, не зная об окончании Второй мировой войны и поражении в ней Японии.

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