Новый тренд сознательных родителей: украинцы сохраняют стволовые клетки своих детей

Новый тренд сознательных родителей: украинцы сохраняют стволовые клетки своих детей

  |  Технологии   |   Читати українською
Фото з відкритих джерел

Что значит сохранение пуповинной крови в криобанке?

Криобанки предоставляют услуги по сбору, выделению и сохранению стволовых клеток пуповинной крови вашего ребенка. Как известно, стволовые клетки пуповинной крови обладают огромным потенциалом для лечения разных сложных заболеваний, в том числе и тех, которые несут угрозу для жизни.

Раньше пуповину и пуповинную кровь выбрасывали сразу после перерезания пуповины матери и младенца. Сейчас пуповинную кровь стараются сохранить, потому что ученые и врачи давно доказали уникальные возможности стволовых клеток, которые в ней содержатся.

Пуповинная кровь богата стволовыми клетками, которые по-другому можно назвать как «универсальные» потому что они способны превращаться в клетки разных тканей из которых состоят наши кровь и органы иммунной системы. Они могут действовать как внутренняя система спасения. Клетки "спасатели" делятся снова и снова и замещают собой те клетки, которые погибли или повреждены.

Сохранение пуповинной крови позволяет использовать стволовые клетки как для трансплантации, так и в клинических исследованиях для лечения потенциально-опасных заболеваний всего человечества.

Чем уникальны стволовые клетки пуповинной крови?

Стволовые клетки пуповинной крови подобны тем, что находятся в костном мозге. И костный мозг, и пуповинная кровь содержат так называемые гемопоэтические клетки (ГП), которые имеют уникальную способность превращаться в любые клетки крови нашего организма. Эта способность позволяет заменять больные клетки крови при таких заболеваниях как лейкемия, лимфома, миелома и тому подобные.

Вероятность осложнений при трансплантации стволовых клеток пуповинной крови вашего ребенка значительно ниже, чем при трансплантации других видов стволовых клеток, и даже клеток костного мозга. Наиболее частое осложнение, возникающее при трансплантации стволовых клеток — это отторжение трансплантата и реакция «трансплантат против хозяина». Развитие реакции «трансплантат против хозяина» означает, что донорские клетки крови атакуют клетки крови или ткани организма-реципиента.

При необходимости трансплантации костного мозга концентрат стволовых клеток пуповиной крови может заменить донорский костный мозг. Уникальное свойство стволовых клеток пуповинной крови заключается в том, что они могут быть трансплантированы даже при частичной совместимости донора и реципиента. Ведь при трансплантации костного мозга трансплантация будет успешной только при полной совместимости. Таким образом, использование пуповинной крови вашего ребенка для лечения близких родственников существенно увеличивает шансы на лечение с помощью стволовых клеток.

Как можно использовать стволовые клетки пуповинной крови?

Клетки пуповинной крови могут быть применены при лечении более 100 различных заболеваний человека. Стволовые клетки пуповинной крови могут быть использованы в любой клинике мира и в Украине. В медицинском центре Deva Clinique успешно применяют стволовые клетки при лечении Диабета, болезни Крона, онкозаболеваний, гепатита, нейродегенеративных заболеваний и других.

История медицины рассказывает о первой удачной трансплантация с использованием стволовых клеток пуповинной крови еще в 1988 г. Реципиентом был 5-летний мальчик с анемией Фалькони — редкое и очень серьезное заболевание крови. С тех пор проведено множество исследований и стволовые клетки пуповины стали применимы для лечения самых разных заболеваний, которые могут угрожать жизни пациента. Это могут быть лейкемия детского возраста, серповидно-клеточная анемия, наследственная иммунная недостаточность и многое другое. Ученые делают все новые и новые открытия о возможностях применения стволовых клеток для лечения заболеваний, а ценность стволовых клеток вашего ребенка растет с каждым днем.

Клинические исследования применения стволовых клеток пуповинной крови

Сейчас в нескольких странах проводятся клинические исследования по лечению с помощью стволовых клеток ряда неврологических нарушений, под общим названием — аутизм. Заболевание проявляется разной степени трудностями в коммуникации и изменениями в поведенческих реакциях. Статистика говорит о том, что аутизмом болеют примерно 1 из 68 детей в мире.

Во время клинических исследований ученые собрали данные о том, что именно введение клеток пуповинной крови вызвало у детей 2-7 лет с аутизмом улучшение способности к коммуникации и привело к уменьшению степени воспаления, связанного с заболеванием. Так же проходят исследования о применении собственных и донорских стволовых клеток пуповинной крови для лечения детского церебрального паралича. При введении правильно подобранного количества стволовых клеток наблюдается значительное улучшение функций моторики у детей. 

Что еще можно сохранить в криобанке кроме пуповинной крови?

Сохранение клеток пуповинной крови — это далеко не все возможности для сохранения стволовых клеток во время рождения ребенка. После появления ребенка на свет можно собрать не только пуповинную кровь, но ткани плаценты, пуповины, а также выделить стволовые клетки из молочных зубов ребенка. Сохранение всех доступных компонентов позволит получить максимальное количество стволовых клеток и даст вам уверенность в будущем здоровье вашей семьи.

Лицензия МОЗ Украины №157 от 03.03.2016 г.

Источник: deva-cryo.com Теги: стовбурові клітини, криобанк, Deva Clinique, deva cryobank
Новости других СМИ
Психолог объяснил, почему люди стали меньше доверять друг другу
Психолог объяснил, почему люди стали меньше дов...
Как поднять уровень гормона счастья - простые и эффективные советы
Как поднять уровень гормона счастья - простые и...
Ученые выяснили, что делает людей эгоистами
Ученые выяснили, что делает людей эгоистами
Более миллиарда людей могут потерять слух - ученые сделали неутешительный прогноз
Более миллиарда людей могут потерять слух - уче...
Ученые назвали неожиданную опасность бороды
Ученые назвали неожиданную опасность бороды
Как стать немножко счастливее - простой и эффективный способ
Как стать немножко счастливее - простой и эффек...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги