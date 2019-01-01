Новый тренд сознательных родителей: украинцы сохраняют стволовые клетки своих детей

Фото з відкритих джерел

Что значит сохранение пуповинной крови в криобанке?

Криобанки предоставляют услуги по сбору, выделению и сохранению стволовых клеток пуповинной крови вашего ребенка. Как известно, стволовые клетки пуповинной крови обладают огромным потенциалом для лечения разных сложных заболеваний, в том числе и тех, которые несут угрозу для жизни.

Раньше пуповину и пуповинную кровь выбрасывали сразу после перерезания пуповины матери и младенца. Сейчас пуповинную кровь стараются сохранить, потому что ученые и врачи давно доказали уникальные возможности стволовых клеток, которые в ней содержатся.

Пуповинная кровь богата стволовыми клетками, которые по-другому можно назвать как «универсальные» потому что они способны превращаться в клетки разных тканей из которых состоят наши кровь и органы иммунной системы. Они могут действовать как внутренняя система спасения. Клетки "спасатели" делятся снова и снова и замещают собой те клетки, которые погибли или повреждены.

Сохранение пуповинной крови позволяет использовать стволовые клетки как для трансплантации, так и в клинических исследованиях для лечения потенциально-опасных заболеваний всего человечества.

Чем уникальны стволовые клетки пуповинной крови?

Стволовые клетки пуповинной крови подобны тем, что находятся в костном мозге. И костный мозг, и пуповинная кровь содержат так называемые гемопоэтические клетки (ГП), которые имеют уникальную способность превращаться в любые клетки крови нашего организма. Эта способность позволяет заменять больные клетки крови при таких заболеваниях как лейкемия, лимфома, миелома и тому подобные.

Вероятность осложнений при трансплантации стволовых клеток пуповинной крови вашего ребенка значительно ниже, чем при трансплантации других видов стволовых клеток, и даже клеток костного мозга. Наиболее частое осложнение, возникающее при трансплантации стволовых клеток — это отторжение трансплантата и реакция «трансплантат против хозяина». Развитие реакции «трансплантат против хозяина» означает, что донорские клетки крови атакуют клетки крови или ткани организма-реципиента.

При необходимости трансплантации костного мозга концентрат стволовых клеток пуповиной крови может заменить донорский костный мозг. Уникальное свойство стволовых клеток пуповинной крови заключается в том, что они могут быть трансплантированы даже при частичной совместимости донора и реципиента. Ведь при трансплантации костного мозга трансплантация будет успешной только при полной совместимости. Таким образом, использование пуповинной крови вашего ребенка для лечения близких родственников существенно увеличивает шансы на лечение с помощью стволовых клеток.

Как можно использовать стволовые клетки пуповинной крови?

Клетки пуповинной крови могут быть применены при лечении более 100 различных заболеваний человека. Стволовые клетки пуповинной крови могут быть использованы в любой клинике мира и в Украине. В медицинском центре Deva Clinique успешно применяют стволовые клетки при лечении Диабета, болезни Крона, онкозаболеваний, гепатита, нейродегенеративных заболеваний и других.

История медицины рассказывает о первой удачной трансплантация с использованием стволовых клеток пуповинной крови еще в 1988 г. Реципиентом был 5-летний мальчик с анемией Фалькони — редкое и очень серьезное заболевание крови. С тех пор проведено множество исследований и стволовые клетки пуповины стали применимы для лечения самых разных заболеваний, которые могут угрожать жизни пациента. Это могут быть лейкемия детского возраста, серповидно-клеточная анемия, наследственная иммунная недостаточность и многое другое. Ученые делают все новые и новые открытия о возможностях применения стволовых клеток для лечения заболеваний, а ценность стволовых клеток вашего ребенка растет с каждым днем.

Клинические исследования применения стволовых клеток пуповинной крови

Сейчас в нескольких странах проводятся клинические исследования по лечению с помощью стволовых клеток ряда неврологических нарушений, под общим названием — аутизм. Заболевание проявляется разной степени трудностями в коммуникации и изменениями в поведенческих реакциях. Статистика говорит о том, что аутизмом болеют примерно 1 из 68 детей в мире.

Во время клинических исследований ученые собрали данные о том, что именно введение клеток пуповинной крови вызвало у детей 2-7 лет с аутизмом улучшение способности к коммуникации и привело к уменьшению степени воспаления, связанного с заболеванием. Так же проходят исследования о применении собственных и донорских стволовых клеток пуповинной крови для лечения детского церебрального паралича. При введении правильно подобранного количества стволовых клеток наблюдается значительное улучшение функций моторики у детей.

Что еще можно сохранить в криобанке кроме пуповинной крови?

Сохранение клеток пуповинной крови — это далеко не все возможности для сохранения стволовых клеток во время рождения ребенка. После появления ребенка на свет можно собрать не только пуповинную кровь, но ткани плаценты, пуповины, а также выделить стволовые клетки из молочных зубов ребенка. Сохранение всех доступных компонентов позволит получить максимальное количество стволовых клеток и даст вам уверенность в будущем здоровье вашей семьи.

Лицензия МОЗ Украины №157 от 03.03.2016 г.