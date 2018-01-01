Выходные на Новый год 2019: сколько дней будут отдыхать украинцы

Выходные на Новый год 2019: сколько дней будут отдыхать украинцы

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Фото: pixabay.com

В Украине утвердили график выходных на Новый год 2019 и Рождество. На новогодне-рождественские праздники украинцев ждут двое трехдневных каникул, сообщает ONLINE.UА.

Выходные на Новый год 2019 и Рождество

Выходные на Новый год 2019: сколько дней будут отдыхать украинцы (1)

На Новый год 2019 украинцы будут отдыхать три дня — с 30 декабря по 1 января включительно. Правда, 31 декабря, которое выпадает на понедельник и не является официальным выходным днем, придется отрабатотать в субботу, 29 декабря.

На Рождество украинцев также ждут дополнительные выходные, причем и в декабре 2018 года, и в январе 2019 года. В связи с утверждением в календаре государственных праздников Украина Католического Рождества, в конце декабря украинцам выпала возможность отдыхать три дня подряд — с 23 по 25 число. 24 декабря (понедельник) предлагается отработать в субботу, 22 числа.

Православное Рождество Христово 2019 отмечается 7 января. Этот день попадает на вторник, поэтому выходные также продлятся для украинцев три дня – с 5 по 7 января включительно.

Выходные и рабочие дни в январе 2019 года

Выходные на Новый год 2019: сколько дней будут отдыхать украинцы (2)

Производственный календарь Украина на январь 2019 года предусматривает только два официальных выходных дня — 1 и 7 января. В связи с этим у украинцев будет 10 выходных в первом месяце нового года. Но при этом не стоит забывать про такие волшебные праздники, как Старый Новый Год и Крещение, хоть они и не указаны в официальном календаре выходных.

Ранее ONLINE.UА сообщал, как украинцы будут отдыхать в декабре 2018 года.

Источник: ONLINE.UA Теги: Новый год 2019, Рождество, праздники, выходные, календарь, Украина
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