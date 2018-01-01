Решено без обсуждения: Кабмин продлил запрет на ввоз российских товаров в Украину

Решено без обсуждения: Кабмин продлил запрет на ввоз российских товаров в Украину

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Фото з відкритих джерел

Запрет на ввоз российских товаров в Украину продлен еще на год — до 2020 года. Такое решение без обсуждения приняли на заседании Кабмина 18 декабря, сообщает ONLINE.UA.

Тем самым правительство продлило действие постановления от 30 декабря 2015 года "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России", которое действовало до 31 декабря 2018 года.

Напомним, в список запрещенных российских товаров входят: мясо крупного рогатого скота, птицы и свинина, мясо и съедобные мясные субпродукты, соленые или в рассоле, рыба и ракообразные, молочные продукты, плавленые сыры, кофе, чай, пищевые смеси, кондитерские и хлебобулочные изделия, картофель, продукты детского питания, макаронные изделия, соусы, вкусовые добавки и приправы, пиво, спирт, водка, корма для кошек и собак, сигареты с фильтром, средства для мытья кожи, инсектициды, фунгициды, гербициды, родентициды, оборудование для железнодорожных или трамвайных путей, дизель -электрические локомотивы. В этот список в прошлом году также включили новые позиции, а именно — смесь нитрата аммония с карбонатом кальция или другими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями, сульфат аммония, полиэтилен и поливинилхлорид.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине ввели криминальную ответственность для россиян за незаконный въезд в страну.

Источник: ONLINE.UA Теги: Кабмин, Украина, санкции против РФ, товари, Россия, запрет
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