Эксперт объяснил, какие факторы будут влиять на цены в 2019 году

Уровень инфляции в течение следующего года может измениться. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк отмечает, что среди рисков, которые потенциально будут способствовать росту цен – не получение транша МВФ, инфляционные ожидания перед выборами и отдельные результаты выборов, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

По его мнению, маловероятны проблемы, из-за которых Украина не получит обещанного транша от МВФ по программе stand-by, в результате чего могли бы возникнуть трудности с выплатой старых долгов.

"Сейчас власть выполнила условия Фонда по принятию госбюджета и повышение цен на газ, поэтому риск реализации этого фактора незначителен", — говорит специалист.

Еще один риск – приход к власти после выборов элит, которые будут оказывать давление на НБУ относительно проведения "политики дешевых денег" с лозунгами про дешевое кредитование. Инфляция может увеличиться, если новая власть будет проводить другую монетарную политику и заставит НБУ запустить так называемый “печатный станок.

"Если регулятор безосновательно повысит объем денежной массы в экономике с лозунгами об удешевлении кредитования, это может привести к росту цен по турецкому или венесуэльскому сценарию. Ведь если количество купюр в карманах каждого растет быстрее, чем количество товаров на полках магазинов, то цены на товары автоматически возрастают", – пояснил Корнилюк.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что повышение цены на газ для украинцев в 8550 гривен за тысячу кубометров, решение о котором принял Кабмин в конце октября, станет не последним в ближайшее время. В 2019 газ может подорожать до 10 000 гривен за 1000 м3, а в 2020 году — до 12 тысяч.