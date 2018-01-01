В России рекордно увеличилось количество граждан, которые сожалеют о распаде СССР

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Количество граждан РФ, которые сожалеют о распаде Советского Союза, достигло 66%. Стоит отметить, что до этого в течение 10 лет показатель не поднимался выше 61%, передает ONLINE.UA со ссылкой на опрос "Левада-центра".

Указано, что абсолютный рекорд был зафиксирован 18 лет назад — 75% тех, кто сожалеет о распаде СССР. Социологи отмечают, что 60% опрошенных граждан РФ считают, что распада можно было избежать, — это тоже максимум за 13 лет.

"Тренд на усиление ностальгии за Советским Союзом становится все заметнее — в 2018-м году доля" тех, кто сожалеет "в 2,5 раза превысила тех, кто не скучает по советским временам (66% против 25% соответственно). Стоит подчеркнуть, что это наиболее значительная поляризация мнений за последние десять лет замеров общественного мнения", — говорится в результатах исследования.

Указано, что большинство ностальгирующих за Союзом — люди от 55 лет, хотя, отмечается, что в последние два года такие настроения растут и среди молодежи 18-24 лет.

"Основные причины, по которым россиянам не хватает СССР, — это разрушение единой экономической системы (52%), утрата чувства принадлежности к великой державе (36%) и рост взаимного недоверия и ожесточенности (31%)", — сказано в сообщении.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что больше половины украинцев готовы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках — это подтверждают данные опроса.