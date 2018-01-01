"Пусть потом не пищат": Путин прокомментировал возможность начала ядерной войны

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Глава Кремля Владимир Путин провел большую пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов про международную политику, экономику и внутренние проблемы. В частности, президент РФ прокомментировал вероятность начала ядерной войны, передает ONLINE.UA.

"Опасность подобного развития событий в мире как-то затушевывается. Это кажется невозможным или чем-то уже не таким важным. А между тем, если не дай Бог, что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации, а может, даже и планеты", — сказал Путин.

По его словам, одной из главных опасностей является развал международной системы сдерживания вооружений, к которому подталкивает решение США о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Путин добавил, что выход США из ракетных договоров подталкивает Москву к созданию сдерживающего вооружения и Россия, говорит Путин, теперь имеет преимущество, но это — "сохранение паритета".