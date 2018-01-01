Разведка США выдвинула новые серьезные обвинения России: у Путина дерзко ответили

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Россия вмешивалась в промежуточные выборы в США, которые состоялись в ноябре 2018 года. Повлиять на их результаты также пытались Иран и Китай.

С такими громкими обвинениями выступил директор Национальной разведки США Дэниел Коутс, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The New York Times.

О новом российском вмешательстве в выборы в США также говорится в отчете нацразведки, который уже передали на рассмотрение Министерству юстиции и Агентству национальной безопасности Штатов. В этом отчете указано, что Россия, Китай и Иран проводили мероприятия по влиянию, нацеленные против США, для продвижения собственных стратегических интересов.

Комментируя новые факты вмешательства России в избирательный процесс в США, Коутс подчеркнул, что национальная разведка является аполитичной организацией.

"На разведку США возложена обязанность отслеживать и оценивать намерения, возможности и действия иностранных государств, она не анализирует политические процессы в США или общественное мнение в стране", — добавил он.

В Москве уже дерзко отрегировали на обвинения в свой адрес. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в соцсети написала, что поведение Вашингтона вызывает "брезгливость и презрение".

"Всемирным посмешищем выставляют американский народ те, кто имеет возможность влиять на принятие подобных решений. Такими методами США нескоро станут "снова великими", так как кроме презрения и брезгливости это поведение властелинов мира ничего не вызывает", — ответила представитель российского МИД на обвинения директора нацразведки США.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Трамп разрешил вводить санкции против иностранцев за вмешательство в выборы в США.