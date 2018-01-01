Россияне выбрали "важнейшее событие" 2018 года

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Большинство россиян считают открытие Керченского моста одним из важнейших событий 2018 года. Это подтверждают результаты опроса "Левада-Центра", передает ONLINE.UA.

На вопрос "Какие из перечисленных событий 2018 уходящего года вы считаете важнейшими?" 47% респондентов ответили "открытие Крымского моста". 46% назвали пенсионную реформу в стране, 37% — выборы президента РФ и 36% — проведение Чемпионата мира по футболу в России.

34% назвали среди важнейших событий пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, 28% — массовое убийство в Керченском политехническом колледже.25% отметили как важное событие "конфликт в Керченском проливе" и введение военного положения в Украине.

Вместе с тем, на вопрос, каким оказался для России 2018 год в сравнении с предыдущим, 45% ответили, что он стал тяжелее, 11% — что легче, и 44% — таким же, как предыдущий.

Напомним, недавно стало известно, что количество граждан РФ, которые сожалеют о распаде Советского Союза, достигло 66%. Стоит отметить, что до этого в течение 10 лет показатель не поднимался выше 61%.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что больше половины украинцев готовы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках — это подтверждают данные опроса.