Рождественское послание: Папа Римский попросил мира для Украины и призвал к решительным политическим шагам

Папа Римський Франциск (фото — facebook.com/pg/vaticannews.uk)

25 декабря Папа Римский Франциск выступил с традиционным рождественским посланием. В своем поздравлении он попросил мира для Украины, выразил близость украинским христианским общинам и призвал все международное сообщество к решительным политическим шагам, чтобы быстрее и навсегда завершить войну в тех странах, где она продолжается уже долгие годы, сообщает ONLINE.UA.

"Пусть Господь, рождается, принесет облегчение любимой Украине, что с нетерпением стремится заново вернуть прочный мир, который все еще запаздывает. Только с миром, который уважает права каждого народа, страна сможет подняться после понесенных страданий и восстановить достойные жизненные условия для своих граждан" — заявил Папа Римский во время рождественского поздравления и апостольского благословения для Рима и всего мира.

В традиционном рождественском послании Urbi et Orbi ("городу и миру") кроме Украины Папа Римский упомянул израильско-палестинский конфликт, войну в Сирии и Йемене, беженцев в Африке, сложную ситуацию в Венесуэле и Никарагуа.

"Пусть это Рождество позволит нам заново открыть братские связи, которые объединяют отдельных лиц и целые народы. Пусть международное сообщество решительно прилагает усилия для политического решения, которое бы отложило в сторону разделение и отдельные интересы, чтобы сирийский народ, а особенно те, которые были вынуждены покинуть свою землю и искать убежища в других местах, смогли снова жить в мире на своей родине", — добавил понтифик.

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