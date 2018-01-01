Порошенко заявил о завершении военного положения

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко заявил о завершении действия военного положения в 10 областях Украины. С данным заявлением он выступил на заседании СНБО 26 декабря.

"Сейчас в 14 часов прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение. Оно основывается на анализе всех составляющих текущей ситуации безопасности в стране", — сказал глава государства.

Украинский глава отметил, что "ситуация вокруг страны не очень изменилась".

"ОБСЕ подтвердила данные нашей разведки, что в районе Луганска найдено подтянутые системы реактивного огня "Град", увеличено количество артиллерии, не отведенные танки. Не уменьшилась и военное присутствие РФ в Азовском море", – говорит президент.

В то же время не продолжение военного положения Порошенко объясняет приближением предстоящих выборов в Украине.

"Хотел бы подчеркнуть, что никуда не делась и российская угроза. И возможно, я буду с вами откровенен: если бы не выборы, мы бы попросили Верховную Раду продлить этотвоенное положение. Почему мной принимается решение не продолжить военное положение. Ибо мы имеем две угрозы: с одной стороны угрозу прямой военной агрессии. А с другой – угрозу наступления на демократические права и свободы граждан", – отметил он.

Как сообщал ONLINE.UA, позицию России по ситуации в Керченском проливе, связанную с задержанием украинских кораблей и моряков, услышали европейские страны, а в частности Германия и Франция. Путин "на пальцах" доказал Макрону и Меркель, что российские пограничники якобы законно напали на украинские корабли в Азовском море, отвечая на "задуманную провокацию" Украины.