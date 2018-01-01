Подарок Путину: аналитики объяснили, для чего в России хотят переписать конституцию

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

В Госдуме возникла идея внести изменения в Конституцию на фоне попыток Кремля, несмотря на требования Основного закона, оставить Владимира Путина у власти и после окончания его нынешнего президентского срока в 2024 году. Об этом в своей статье пишут аналитики издания Bloomberg, передает ONLINE.UA.

Как известно, с такой инициативой выступил спикер российского парламента Вячеслав Володин во время встречи с Путиным.

"В обществе назрели вопросы, уважаемый Владимир Владимирович. Это время, когда мы могли бы ответить на эти вопросы, не угрожая никаким принципиальным положениям. Закон, даже такой, как Основной закон, не является догмой", — заявил Володин на встрече.

Идею прокомментировал политический аналитик и бывший кремлевский помощник Глеб Павловский.

"Речь идет о передаче власти. Путин поощряет эту игру, делая неоднозначные намеки", — добавил он.

Другие аналитики подтвердили изданию, что власть таким образом готовит почву для того, чтобы Путин остался "за рулем" после 2024 года, хотя российская Конституция запрещает ему баллотироваться снова.

Отмечается, политические аналитики и правительственные инсайдеры уже несколько месяцев обсуждают возможность конституционных изменений, поскольку растет внимание к всплыву срока Путина.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Порошенко выступил с категоричным заявлением в адрес Путина по выборам в Украине.