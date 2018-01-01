"Россия начала это делать": Порошенко выступил с важным заявлением

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация начала реализацию сценария вмешательства в выборы в Украине и Молдове, проведение которых запланировано на 2019 год. Он также подчеркнул, что Россия старается использовать современные информационные технологии, в частности для дискредитации руководства соседних государств, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".

"В Украине и в Республике Молдова 2019 год является очень важным — есть принципиальные выборы в парламент Республики Молдова, и есть президентские и парламентские выборы в Украине. И, к сожалению, Российская Федерация начала реализовывать сценарий непосредственного вмешательства в избирательные процессы", — говорит президент.

Украинский глава добавил, что Российская Федерация использует в своих целях так называемую "пятую колонну", которая, по словам президента "готова немедленно бежать и вести переговоры на условиях капитуляции с Россией".

"Никто больше чем мы, украинцы, хотим мира, но мира на условиях международного права и национальных интересов Украины, а не на условиях капитуляции", — заявил Порошенко.

Как известно, РФ много раз вмешивалась в выборы разных стран мира: президентские выборы США 2016 года, референдум о Brexit в Британии в 2016 году и всеобщие выборы в 2017, в выборы президента Франции в 2017 году, парламентские выборы в Германии 2017 и референдум о статусе Каталонии в 2017.