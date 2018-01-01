Вопиющее лицемерие: Юнкер выдвинул громкие обвинения странам ЕС

Жан-Клод Юнкер (фото — flickr.com)

Страны Евросоюза проявляют вопиющее лицемерии в вопросе противодействия нелегальной миграции. Они сами требовали укрепления внешних границ, а теперь внезапно засомневались.

С таким громким обвинением в адрес стран Евросоюза выступил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Welt am Sonntag.

"Все главы государств и правительств стран ЕС уже на протяжении более двух лет требуют улучшения охраны внешних границ. И внезапно сейчас многие засомневались. То, по их мнению, это вмешательство в национальный суверенитет, то все развивается слишком быстро, и цифры слишком высоки. Это вопиющее лицемерие", — заявил глава ЕК.

Юнкер считает, что так Европа не может работать. По его мнению, все европейские страны должны быстро взаимодействовать, чтобы действительно взять полный контроль над внешними границами ЕС.

Напомним, в сентябре Еврокомиссия предложила предоставить в распоряжение европейского пограничного агентства Frontex до 2020 года постоянный резервный контингент численностью 10 тысяч человек. Это примерно на 8,5 тысяч человек больше, чем сейчас. В ряде стран критически отнеслись к таким планам. В частности, правительство Германии заявило о своих сомнениях в возможности существенного увеличения числа служащих в Европейской службе пограничной и береговой охраны к 2020 году — там выступили за более длительный и постепенный процесс расширения пограничной службы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что поведение и действия Юнкера критикуют во многих странах. В частности, министр труда и пенсионного обеспечения Великобритании Эмбер Радд назвала президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера "ужасным".