"Мне безразлично": Усик удивил неожиданным признанием

"Мне безразлично": Усик удивил неожиданным признанием

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Олександр Усик (фото — instagram.com)

Украинский абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик рассказал о любви к Украине, и почему он поехал на бой с Гассиевым в Москву. Боксер подчеркнул, что он не обращает внимания на критику других людей и просто выполняет свою миссию, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Экспресс".

"О критике знаю. И мне безразлично на такое. Я поехал в Москву, чтобы стать абсолютным чемпионом мира. Знаете, когда Украина заживет хорошо? Когда каждый честно и качественно выполнять свою работу. Я поехал в Россию и добросовестно выполнил свою работу. Пусть четко выполняют свои функции те люди, которые меня критикуют. Совесть у меня чиста. Я выиграл под сине-желтым флагом. Очень люблю родную Украину. Но об этом никогда не кричу, а молча выполняю свою миссию", — отметил Усик.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик накаутировал британца Тони Беллью и защитил все свои титулы чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям WBA, WBC, IBF и WBO.

Источник: Експрес Теги: Александр Усик, Мурат Гассиев, бокс, бой
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