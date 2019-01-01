"Мне безразлично": Усик удивил неожиданным признанием

"О критике знаю. И мне безразлично на такое. Я поехал в Москву, чтобы стать абсолютным чемпионом мира. Знаете, когда Украина заживет хорошо? Когда каждый честно и качественно выполнять свою работу. Я поехал в Россию и добросовестно выполнил свою работу. Пусть четко выполняют свои функции те люди, которые меня критикуют. Совесть у меня чиста. Я выиграл под сине-желтым флагом. Очень люблю родную Украину. Но об этом никогда не кричу, а молча выполняю свою миссию", — отметил Усик.