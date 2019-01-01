Порошенко отблагодарил Варфоломея за Томос для Украины: опубликовано фото

Порошенко нагородив Варфоломія орденом "За заслуги" I ступеня (фото — president.gov.ua)

Украинский глава Петр Порошенко отблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея за Томос об автокефалии Украины, который был подписан в Стамбуле 5 января. Он наградил Варфоломея орденом "За заслуги" I степени, сообщает ONLINE.UА.

Фото, на котором запечатлен момент вручения ордена Варфоломею, Порошенко опубликовал в соцсети.

"Имел честь вручить орден "За заслуги" I степени Вселенскому патриарху за выдающийся личный вклад Его Святейшества в развитие автокефальной поместной Православной церкви Украины, повышение авторитета православия в мире, многолетнюю деятельность по утверждению идеалов духовности", — написал он, подчеркнув, что пригласил Варфоломея с визитом в Украину.

В свою очередь патриарх Варфоломей вручил Порошенко памятную медаль — крест Панагия Паммакаристос.

Напомним, подписанный Томос об автокефалии ПЦУ Варфоломей вручит митрополиту Епифанию 6 января. На Рождество важный церковный документ о независимости украинской церкви привезут в Украину и выставят в Софийском соборе в Киеве.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что в УПЦ МП прокомментировали подписание Томоса, заявив, что процедура прошла с "нарушением всех канонических правил".