Глава УГКЦ заявил о возможном объединении с ПЦУ

В будущем вполне возможно объединение УГКЦ с Православной церковью Украины, однако о восстановлении структур или переподчинении одной церкви другой не идет. Об этом сообщил глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук), передает ONLINE.UA.

По его мнению, объединение УГКЦ и Православной церкви Украины не является "утопическим", а наоборот – "это хорошая радостная перспектива".

"Потому что весь христианский мир, в частности католические и православные сообщества, ищут путей к единству. На вселенском уровне происходит диалог чтобы это единство восстановить. Прежде всего речь идет о евхаристическом сопричастии", – считает Святослав.

Кроме того, он подчеркнул, что речь не идет о восстановлении каких-либо структур или переподчинении одной церкви другой. Святослав договорился с предстоятелем ПЦУ Епифанием о сотрудничестве, а в УГКЦ хотят исследовать общее наследие киевского христианства.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что после того, как Украинская православная церковь получила автокефалию, оккупационные "власти" Крыма могут начать жестко мстить церкви УПЦ КП, расположенной на полуострове. С таким тревожным заявлением выступил Архиепископ Симферопольский и Крымский прежней УПЦ КП Климент.