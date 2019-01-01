Я принял твердое решение: Трамп выступил со специальным обращением

Дональд Трамп (фото — commons.wikimedia.org)

Американский глава Дональд Трамп призвал американцев поддержать его план по строительству стены на границе США и Мексики. Он заявил, что принял твердое решение прекратить гуманитарный кризис, который возник на южной границе США из-за нелегальной иммиграции с мексиканской территории.

Убедить американцев в необходимости строительства стены на границе с Мексикой Трамп пытался в специальном обращении, которое транслировали в США все крупнейшие телеканалы, передает ONLINE.UA.

Трамп напомнил, что из-за спора между республиканцами и демократами, последние из которых отказываются выделять из бюджета США 5,7 млрд долларов на строительство стены с Мексикой, в стране уже почти три недели действует шатдаун, в рамках которого не работет часть правительства из-за отсутствия финансирования. Президент подчеркнул, что тем временем на границе США и Мексики нарастает кризис безопасности, который несет за собой непоправимые последствия.

"Сколько еще американской крови будет пролито, прежде чем Конгресс выполнит свою работу?", — спросил Трамп, подчеркнув, что еженедельно погибают 300 амеркианцев, которых, по его словам, убивают нелегальные мигранты.

Он добавил, что нелегальные иммигранты часто используют несовершеннолетних детей в качестве инструмента для проникновения в страну. По словам Трампа, банды используют детей в качестве пешек, и именно дети являются главными жертвами незаконной миграции.

"Я принял твердое решение прекратить этот гуманитарный кризис. Администрация Трампа представила Конгрессу детальный план, в котором подробно расписывается решение этой проблемы. Эти ресурсы необходимы для обеспечения безопасности всей страны", — пояснил Трамп.

Он раскрыл детали своего плана по строительству стены на границе с Мексикой. Этот план предусматривает не только возведение стального барьера, но и усиление пограничной охраны. По словам Трампа, Белый дом попросил законодателей выделить средства на прием на работу новых сотрудников служб безопасности, иммиграционных судей, на строительство новых центров временного содержания нарушителей границы.

Сразу после специального обращения Трампа с ответным словом выступили спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер. Они призвали президента незамедлительно прекратить шатдаун и восстановить полную работу правительства, а также не делать американский народ заложником своей недальновидной политики.

"Символом Америки должна быть Статуя Свободы, а не стена на границе", — заключил сенатор Шумер, подчеркнув, что необходимо отделить вопрос финансирования безопасности границы от закрытия правительства. По его словам, нужно прекратить шатдаун и затем уже обсуждать проблему пограничной безопасности.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Трамп пригрозил ввести чрезвычайное положение в США ради строительства стены на границе с Мексикой.