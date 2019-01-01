В США заблокировали новые санкции против России: известна причина

В США заблокировали новые санкции против России: известна причина

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Фото: flickr.com

В США демократы сорвали голосование по новым санкциям против России. Они требуют отмены шатдауна, который длится уже почти три недели, после чего они согласятся рассматривать санкционные законопроекты, передает ONLINE.UA со ссылкой на Bloomberg.

За законопроект, предусматривающий введение новых санкций против России, Сирии и ирана, должны были проголосовать еще накануне. Представители демократов перед заседанием Сената заявили, что не намерены рассматривать документы, не связанные с прекращением шатдауна. В результате, за новые антироссийские санкции проголосовали только 56 законодателей при необходимых 60.

Отметим, новые санкции США против России планируют ввести за помощь сирийскому правительству в сфере продажи нефтепродуктов или авиазапчастей, за нанесение авиаударов по мирному населению и препятствование доставке гуманитарной помощи. Предусматривается, что санкции могут быть приостановлены, если Москва, Дамаск и Тегеран прекратят подобные действия. Исключение также может быть сделано по гуманитарным соображениям.

Напомним, шатдаун в США начался в конце прошедшего года. Американские федеральные правительственные ведомства частично прекратили работу из-за отсутствия финансирования, что связано с непринятием бюджета США на 2019 год. Причиной этому стало требование Трампа выделить с бюджета 5,7 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Демократы отказываются выделять на это деньги.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Трамп выступил со специальным обращением по поводу строительства стены на границе США и Мексики.

Источник: ONLINE.UA Теги: санкции против РФ, США, блокування, голосование, шатдаун
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