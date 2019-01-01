Меган Маркл получила престижное звание от Елизаветы II - первые подробности

Беременная жена принца Гарри Меган Маркл получила ожидаемый титул от монарха Великобритании и скоро приступит к новым обязанностям. Поклонники герцогини убеждены, что она сможет выделиться в доверенном ей делу, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Daily Mail.

Ее Величество приняла решение предоставить беременной Меган Маркл честь отвечать за работу Королевского Национального театра.

"Это первое официальное покровительство 37-летней герцогинк Сассекской, которое она получила от королевы Елизаветы II. К этому времени Меган Маркл занималась благотворительностью добровольно. Такое назначение от монарха Великобритании говорит о большом доверии к жене принца Гарри", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что ранее ходили слухи, что герцогиня Сассекская еще в декабре встречалась с директором Королевского театра Руфусом Норрисом. Похоже, Елизавета II с пониманием и уважением относится к прежней деятельности Меган Маркл, поскольку доверила ей быть ответственной за отрасль, которая касается актерского мастерства.

Сторонники королевской семьи ожидают услышать официальное назначение через несколько дней.

Как сообщал ONLINE.UA, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон помогает своей подруге герцогине Сассекской Меган Маркл пережить семейные конфликты, которые стали возникать после неоднозначных заявленный отца Маркл. Указано, что Меган постоянно расстраивается из-за громких обвинений своих родственников.