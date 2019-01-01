Это личное поражение Путина: мир признал победу Украины над Россией

Это личное поражение Путина: мир признал победу Украины над Россией

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Фото: twitter.com

Томос об автокефалии ПЦУ признали во всем мире и это стало не только победой Украины над Россией, но и личным поражением российского президента Владимира Путина.

Об этом написал на своей странице в соцсети эксперт Алексей Голобуцкий со ссылкой на подборку публикаций ведущих мировых изданий о Томосе для Украины, передает ONLINE.UA.

В качестве доказательства того, что мир признал победу Украины над Россией, приведена в пример публикация британского агентства Reuters. В ней известный британский эксперт Тимоти Эш считает Томос для ПЦУ огромной победой для Украины и поражением для Кремля.

"Теперь надежда Москвы на то, что Украина в будущем вернется в ее "орбиту" практически невозможна без применения подавляющей военной силы", – говорится в публикации Reuters.

Британская газета Guardian охарактеризовала автокефалию Украинской церкви как уменьшение российской пропаганды в Украине.

"Киев стремился получить автокефалию для своей Украинской церкви, чтобы уменьшить влияние России на Украину. Поддерживаемые Москвой православные церкви в Украине являются орудием Кремля для распространения российской пропаганды и поддержки пророссийских боевиков на востоке", – пишут в Guardian, где прямо называют Томос "пощечиной России".

Немецкое издание Der Tagesspiegel назвает Томос об атокефалии Украины личным поражение патриарха РПЦ Кирилла и всего руководства России. А во Франции назвали автокефалию Украинской церкви восстановлением исторической справедливости и "разрывом последнего моста между Украиной и Россией".

"Церковная победа Порошенко положила конец более чем 300-летней подчиненности украинского духовенства Русской православной церкви. Томос же ставит под сомнение стремление российского президента Владимира Путина превратить Россию в лидера православного мира", в частности пишет Radio France Internationale.

Украинский эксперт подчеркнул, что все западные СМИ считают Томос об автокефалии Украины началом геополитического сдвига и восстановлением исторической справедливости. Это говорит о том, по мнению эксперта, что это событие стало историческим не только в украинском, но и в мировом масштабе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Томос об автокефалии возвращается в Украину — 9 января его подписали все члены Синода Вселенского патриархата.

Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Путин, поражение, Украина, победа, Россия, Томос, СМИ, визнання, Православная церковь Украины, автокефалия
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