ФСБ РФ планировала теракт в Украине - первые подробности

Сотрудники СБУ из состава ООС по процессуального руководства военной прокуратуры Мариупольского гарнизона задержали гражданина К, который "работал" по сговору с ФСБ РФ и намеревался устроить теракт, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что оперативные мероприятия проводились с августа 2018 года по январь 2019-го . В результате чего было задокументировано "факты приобретения гражданином К боевых гранат и 11 пистолетов ПМ на общую сумму 5250 долларов, сбыта им наркотических средств (амфетамина) массой 11 грамм на общую сумму 5000 гривен, а также передачи 600 долларов сотруднику следственных органов, который должен был нанести третьему лицу тяжкие телесные повреждения".

"Гражданин был задержан 10 января 2019 года, когда он покупал очередную партию огнестрельного оружия – 3 пистолета ПМ. В ходе расследования сотрудники СБУ установили, что гражданин действовал по сговору и согласовывал свои действия с сотрудниками ФСБ Российской Федерации, которые дислоцировались в Крыму. Имея целью силовую поддержку оппозиционных политических объединений путем совершения террористических актов и массовых беспорядков на территории Украины во время проведения президентских выборов в Украине", — сказано в сообщении.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее СБУ разоблачила группу интернет-агитаторов, которых российские спецслужбы привлекли к подготовке к вмешательству в выборы президента Украины в 2019 году. На данный момент их деятельность заблокирована в сети.