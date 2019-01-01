"А где их томос?": Порошенко жестко поставил на место РПЦ

Петро Порошенко (фото — twitter.com/poroshenko)

Украинский глава Петр Порошенко предложил РПУ показать всем ее томос об автокефалии с необходимыми подписями, а после этого делать громкие заявления о каноничности.

Об этом президент заявил во время выступления в Виннице, куда 13 января привезли Томос ПЦУ, сообщает ONLINE.UA.

"Никто не вправе перед украинцами закрывать двери храма божьего, признавать кто каноничен, а кто не каноничен. Теперь уже наша церковь (ПЦУ — ред.) является канонической, а пусть теперь они (РПЦ — ред.) сами разберутся — покажут томос. А где их томос? Сталиным подписан? Правда — ее не спрячешь", — подчеркнул Порошенко.

Президент Украины считает, что двери каждого храма должны быть открыми перед украинцами, а граждане страны не должны спрашивать, какого патриархата церковь, так как туда они идут к Богу, поэтому вся церковь должна быть едина.

"Никто уже и не способен остановить Украину и украинцев в нашей работе на нашем пути по развитию собственного государства. Никто не может остановить украинцев, которые отходят прочь от Российской империи и Советского Союза. Никто не способен остановить Украину и украинцев, которые снимают ярмо Московской церкви и московской империи. Никто не может остановить украинцев в нашем пути к свободе, к ЕС", — добавил Порошенко.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Порошенко пообещал украинцам никого не тянуть за уши в автокефальную Православную церковь Украины, заявив, что будет защищать выбор каждого.