"Мне бы такую фигуру в 65": Бриджит Макрон снова появилась на публике

16 января первая леди Франции приняла участие в церемонии вручения приза Стефана Берна, известного французского и люксембургского журналиста, которая прошла в Институте Франции в Париже. Бриджит Макрон очередной раз продемонстрировала элегантный образ и прекрасную физическую форму, передает ONLINE.UA.
Так, для выхода Бриджит надела синий костюм из юбки длиной выше колена и пиджака, который дополняет черный ремень на талии. Под верхней одеждой Макрон также примерила джемпер такого же цвета, поэтому получился стильный color look (это использование в одном образе одежды, верхней одежды, аксессуаров и др одного цвета, которые совпадают по оттенку).
Завершали образ жены Эммануэля Макрон черные туфли на каблуках.
"Мне бы так выглядеть в 65; невероятная женщина; это самая красивая первая леди Франции за всю историю; Мелании она не конкурентка; выглядит роскошно", — пишут пользователи сети в комментариях к фото.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что недавно первую леди Франции Бриджит Макрон вместе с ее мужем Эммануэлем принимала королевская семья Бельгии. В ходе приема