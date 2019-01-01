"Мне бы такую фигуру в 65": Бриджит Макрон снова появилась на публике

Бріджит Макрон (фото — instagram.com)

16 января первая леди Франции приняла участие в церемонии вручения приза Стефана Берна, известного французского и люксембургского журналиста, которая прошла в Институте Франции в Париже. Бриджит Макрон очередной раз продемонстрировала элегантный образ и прекрасную физическую форму, передает ONLINE.UA.

Так, для выхода Бриджит надела синий костюм из юбки длиной выше колена и пиджака, который дополняет черный ремень на талии. Под верхней одеждой Макрон также примерила джемпер такого же цвета, поэтому получился стильный color look (это использование в одном образе одежды, верхней одежды, аксессуаров и др одного цвета, которые совпадают по оттенку).

Завершали образ жены Эммануэля Макрон черные туфли на каблуках.

"Мне бы так выглядеть в 65; невероятная женщина; это самая красивая первая леди Франции за всю историю; Мелании она не конкурентка; выглядит роскошно", — пишут пользователи сети в комментариях к фото.